Está pronto o Centro de Canoagem de Ubaitaba

Nesta sexta-feira (dia 28), governador Rui Costa visita o município de Ubaitaba, onde, às 9 horas fará a inauguração oficial do Centro de Treinamento de Canoagem do município.

A construção contempla garagem dos barcos, sala de musculação, refeitório, copa, despensa, área de serviço, sala da administração, sala de professores, sala de aula e deck flutuante.

Não será permitida a aglomeração de pessoas no ato oficial com a presença do governador, em respeito ao decreto estadual nº 19.586, de 27 de março de 2020.