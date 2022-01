“Esta semana representa recomeço para centenas de famílias”, define Augusto Castro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), lançou na manhã desta quarta-feira, 26, no Grapiúna Tênis Clube (GTC), o Auxílio Recomeço Municipal, um programa da Prefeitura para ajudar as 3.500 famílias desabrigadas pelas enchentes do Rio Cachoeira e as fortes chuvas do final de dezembro do ano passado, mas que beneficiará diretamente mais de 14 mil pessoas. Atualmente, é o maior programa social do país de auxílio às vítimas das cheias.

O cartão foi apresentado de forma simbólica aos beneficiários João Goulart de Jesus, pai de sete filhos, e Joaldo Andrade de Jesus, pai de dois filhos, ambos moradores da Rua de Palha – uma das regiões mais devastadas pelas inundações do Rio Cachoeira. Mas, a entrega dos cartões digitais somente ocorrerá nesta quinta-feira, 27, a partir das 8 horas, também no GTC.

A distribuição será de forma escalonada, com prioridade de entrega para as famílias que estão desabrigadas nos pontos de acolhimento mantidos pela Prefeitura. “Esta semana representa um recomeço para centenas de famílias que estão desabrigadas. O primeiro momento foi salvar as pessoas. Agora é a hora de acolher, de dar assistência”, comentou o prefeito Augusto Castro.

Fontes de recursos

Por meio do Programa Auxílio Recomeço, a Prefeitura de Itabuna disponibiliza um cartão de crédito com saldo de R$ 3.000 para cada uma das famílias desabrigadas recomeçarem suas vidas adquirindo no comércio local materiais de construção, móveis e eletrodomésticos em lojas credenciadas.

“O recurso, que totaliza R$ 10,5 milhões, é oriundo de doações voluntárias ao Pix da Defesa Civil, de cerca R$ 2,7 milhões, além de um aporte da Prefeitura de R$ 8 milhões,”, informou o prefeito Augusto Castro.

O prefeito ainda informou que a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) efetuou hoje o pagamento do Auxílio Aluguel no valor de R$ 480,00 para as famílias desabrigadas, enquanto amanhã elas já poderão adquirir os produtos por meio do Auxílio Recomeço.

Augusto Castro fez questão também de lembrar que o Governo da Bahia esteve presente em Itabuna com aparato de toda sua estrutura desde o início da tragédia natural. “E uma das ações importantes será a construção de 1.100 habitações para as famílias que perderam suas casas. O custo de produção será de R$ 75 mil por unidade, fora o lote, ou seja, é um aporte de quase R$ 90 milhões do Governo do Estado”, reforçou.

Moradora da Rua da Bananeira, mãe de uma criança de 3 anos e grávida de cinco meses, Luana Santos, 17 anos, conta que as águas das enchentes levaram sua casa. “Espero em Deus que agora a situação vai melhorar”, disse. A mesma sensação de alívio pela ajuda substancial da Prefeitura para que voltem a viver com dignidade esboçaram os beneficiários João Goulart e Joaldo de Jesus.

A solenidade de lançamento do cartão do Programa Recomeço contou com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros na Bahia, coronel PM Adson Marquesine; de representantes do Legislativo Municipal; entidades do comércio (Sindicom e CDL); da secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andréa Castro, secretários municipais e beneficiários, vereadores e convidados.