Estádio de Ilhéus aprovado para receber jogos oficiais

O Estádio Mário Pessoa já consta com o parecer oficial da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e a autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização de jogos profissionais. A conquista é fruto de um intenso trabalho da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, junto a uma ação conjunta com outras secretarias e a parceria com o Barcelona de Ilhéus.

A ação demonstra o comprometimento da gestão do prefeito Valderico Junior em fortalecer o esporte na cidade, entregando à população sua principal praça esportiva. O trabalho da Prefeitura envolveu serviços de manutenção, melhorias na infraestrutura, ajustes técnicos e ações voltadas à segurança e ao conforto do público.

A liberação do estádio permitirá que o Barcelona dispute os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D na cidade, com o apoio da torcida. A primeira partida em casa está marcada para o dia 18 de maio, contra a equipe do Jequié, pela 5ª rodada.

Além da competição nacional, o Estádio Mário Pessoa também oferecerá melhores condições para os torneios amadores e de demais categorias, como futebol feminino e de base, movimentando a economia local.

A Prefeitura de Ilhéus reafirma seu compromisso com o fortalecimento e incentivo ao esporte, reinserindo Ilhéus no cenário nacional.