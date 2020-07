Estádio de Pituaçu pronto para os jogos da Copa do Nordeste e Baianão

O estádio de Pituaçu, em Salvador, está pronto para receber jogos da Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, a partir desta quinta-feira (22). Melhorias foram realizadas no gramado e na estrutura física para que atletas, árbitros, comissão técnica e imprensa possam utilizar com ainda mais conforto o equipamento esportivo.

Gramado

Em função de uma agenda intensa de jogos programados para um curto período, o gramado passou por uma manutenção especializada, compreendendo várias fases, que consistiu desde a aplicação de defensivos e adubos, passando por um corte vertical da grama.

Administrado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Pituaçu volta a ser sede dos jogos do Bahia e de outras equipes do interior – a Arena Fonte Nova não será utilizada neste momento por ter ali funcionando um hospital de campanha no combate à covid-19.

“Esse tipo de corte ajudou a eliminar o “colchão” de grama acumulado ao longo dos sucessivos cortes helicoidais regulares. Com isso, a bola corre melhor, permitindo maior agilidade em campo. O estádio também recebeu intervenções no sistema de som e de combate ao incêndio e pânico; recuperação estrutural e de iluminação, além da revisão nas áreas técnicas e dos vestiários, tudo para garantir mais conforto e segurança. Estou satisfeito com o resultado obtido e asseguro que Pituaçu está pronto para o espetáculo da bola, que todos nós estamos sentindo tanta falta”, garante o diretor geral da Sudesb, Vicente Neto.

A reestreia do Bahia será contra o Naútico (PE), às 20h de quinta-feira, 22; na sexta (23), o tricolor volta a campo no duelo contra Atlético de Alagoinhas, às 16h, pelo Baianão. Além do Bahia, outras equipes do interior também irão utilizar Pituaçu na disputa do Campeonato Baiano.

Futebol de base

Um dos principais palcos esportivos da capital, Pituaçu é conhecido por oferecer um dos melhores gramados do Brasil e serve como suporte para os clubes do estado. Segundo Vicente, o estádio tem um objetivo muito específico, que é de ajudar a “fortalecer e oferecer estrutura para os clubes, incluindo o futebol de base, futebol feminino e amador. Portanto, o estádio está sempre pronto para sediar jogos e outros eventos também, sejam eles culturais, religiosos”, disse.

Jogos já definidos para acontecerem em Pituaçu pela Copa Nordeste e pelo Campeonato Baiano

22/07 – Bahia x Náutico (Copa do Nordeste)

23/07 – Atlético x Bahia (Campeonato Baiano)

26/07 – Bahia x Fluminense (Campeonato Baiano)

Fonte: Ascom/ Sudesb