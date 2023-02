Estádio de Porto Seguro será inaugurado neste sábado

O Governo da Bahia por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) inaugura oficialmente as obras de reforma do Estádio Municipal Agnaldo Bento dos Santos, neste sábado (11), às 10h, em Porto Seguro. Com investimento de quase 1,5 milhão de reais (R$ 1.479.042,47), a reforma incluiu vestiários, arquibancada, cabine de rádio, tribuna de honra, bilheteria, portões, salas adminsitrativas, entre outras melhorias.

Durante a solenidade serão apresentadas oficinas do núcleo Esporte Por Toda Parte nas categorias futebol, futsal e vôlei; do núcleo de Esporte de Luta e Combate nas modalidades Jiu-Jitsu e Taekwondo, além da certificação de educandas e educandos do Projeto de Capacitação do Curso em Arbitragem de Futebol, da Coordenação de Esporte da Setre. No turno da tarde, a partir das 13h, o secretário visita as obras do Estádio do Guaiamuzão, que conta com investimento de R$ 1.206.582,96.

Os investimentos do Governo do Estado em equipamentos esportivos no Sul da Bahia ultrapassam os cinco milhões de reais. Estão prontos e devem ser entregues oficialmente, nos próximos dias, as Areninhas de Ilhéus e Itapitanga. No município de Itajuípe está em andamento a reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, com investimento de quase 500 mil reais (R$ 454.741,90). O secretário da Setre, Davidson Magalhães, fará uma visita técnica ao estádio na tarde desta sexta-feira (11).

Feira de Artesanato e Economia Solidária

A Setre promove a partir desta sexta-feira (10) até domingo (12), a Feira Artesanato da Bahia e a Feira da Economia Solidária. Com entrada franca, o evento vai reunir, na Passarela da Cultura, o melhor da produção artesanal, moda e uma diversificada linha alimentícia, customizada, manufaturada, além de programação artística com a participação de artesã (os) dos municípios que fazem parte da Costa do Descobrimento e do Extremo Sul da Bahia.

Os artesãos e artesãs da região vão apresentar produtos criados com diversas técnicas em composições contemporâneas. São utilizadas matérias nativas, como aproveitamentos de cocos, entalhe e pintura em madeira, tecelagem, arte em tecido, bordados, crochê, trançado de fibras naturais de cipós, piaçava e dendê.

A realização é uma iniciativa da Coordenação de Fomento ao Artesanato, do Centro Público e Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo (Sesol) da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), em parceria com a Associação Fábrica Cultural e o Instituto Casa da Cidadania. O evento conta com apoio da Rede Bahia e parceria da prefeitura de Porto Seguro.