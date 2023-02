Estádio deve ficar pronto em até 7 meses, estima prefeito de Itabuna

A obra para reforma do Estádio Fernando Gomes Oliveira (ex-Luiz Viana Filho) deverá começar daqui a 30 dias. Foi o que afirmou o prefeito Augusto Castro (PSD), após a abertura do Ano Legislativo na Câmara de Itabuna. A intervenção é realizada pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Prefeitura Municipal.

“Essa obra é, no mínimo, seis meses. A intervenção não é só em gramado; tem que mexer com drenagem, uma boa drenagem, mais arquibancada, infiltrações, cobertura da entrada do acesso. Dentro de seis a sete meses, a obra estará concluída”, calcula, em entrevista ao Diário Bahia.

A empresa que executará a revitalização do espaço dedicado ao futebol foi recentemente definida, após processo licitatório. É a Sena Júnior Eireli, que terá pela frente a tarefa de modernizar o lugar onde poderão ser realizados os jogos do Itabuna Esporte Clube ou qualquer outra equipe da casa.

Em função de o estádio não estar devidamente reformado, os jogos do Itabuna pela série A do Campeonato Baiano não estão acontecendo na cidade de origem do clube. Até aqui, o time teve Ilhéus e Camacan para sediar jogos, quando não foi para a casa do adversário.

A falta do “Itabunão” (agora rebatizado e apelidado de “Fernandão”) é motivo de queixa entre os torcedores do “Azulino”. Vem deles uma série de lamentos por não poder gritar gol dentro de casa e aqui empurrar o time do coração nas disputas.