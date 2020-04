Estado anuncia respiradores e defende uso de máscaras para sul da Bahia

O governador Rui Costa garantiu durante reunião virtual com prefeitos da região sul da Bahia, realizada na manhã desta terça-feira (21), a compra de respiradores para Itabuna e região. A reunião discutiu, ainda, a situação epidemiológica da região, hoje maior foco de preocupação das autoridades de saúde no estado. Atualmente, Itabuna possui 54 respiradores e Ilhéus, 67.

Rui detalhou as ações que o estado vem realizando para o combate ao novo coronavírus na Bahia e na região, e chamou a atenção dos prefeitos para os desafios a serem enfrentados em seus municípios. O governador pediu a parceria dos municípios para estimular a população a usar máscaras e a tecnologia, a fim de garantir um freio nas contaminações e também alimentar os bancos de dados sobre a evolução da doença.

“Gostaria que os prefeitos ajudassem a divulgar o serviço de acompanhamento, por meio do número 155, e o aplicativo Monitora Covid, como medidas importantes de prevenção”, pediu. Ele solicitou, também, que estimulassem o uso de máscaras, inclusive atendendo ao novo decreto, publicado ontem.

Ele reforçou: “Todo empresário deverá fornecer máscaras a seus funcionários, mesmo as de pano, para conseguirmos controlar a disseminação do vírus. O decreto prevê multa de mil reais para as empresas que descumprirem. Em seguida, vamos fazer a distribuição de máscaras, para que todos que saiam às ruas sejam também obrigados a usar máscara. Somente assim poderemos iniciar a liberação gradativa das aulas, do comércio e das demais atividades”.

Estrutura em Itabuna e Ilhéus

Com 114 leitos destinados a receber pacientes da Covid-19, os municípios de Ilhéus e Itabuna, no sul da Bahia, estão recebendo o apoio do Governo do Estado para enfrentar a pandemia. A estrutura deve ser ampliada nos próximos dias.

Para isso, o município de Ilhéus aguarda o credenciamento de mais 13 leitos no Hospital São José e outros 30 na montagem de um hospital de campanha, além da montagem de 20 leitos no Centro de Convenções.

Já Itabuna aguarda a habilitação do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, que poderá ofertar até 21 leitos de UTI e 38 clínicos. O hospital Costa do Cacau, tido como a principal referência na região, conta com 30 leitos de UTI.