Estado aprovou a liberação de R$ 2,5 milhões do crédito emergencial para comerciantes de Itabuna

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte(Setre) e Desenbahia, já liberou R$ 2,5 milhões em crédito emergencial para comerciantes e pequenos e microempresários de Itabuna que tiveram prejuízos, atestados pelo corpo de bombeiros, defesa civil ou órgão similar, em função das chuvas do final do ano passado. Os interessados devem procurar a unidade do SineBahia, que funciona no SAC do Shopping Jequitibá.

“Na Bahia, já foram liberados mais de R$ 6,3 milhões. É uma iniciativa que visa amparar os empreendedores que sofreram com os estragos caudados pela chuva, por meio da oferta de crédito sem burocracia para que eles retomem seus negócios”, declara o titular da Setre, Davidson Magalhães.

Cerca de 175 contratos já estão em análise no município. A ação oferece um crédito subsidiado, sem juros – para valores até R$ 150 mil -, com parcelamento em até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses para pagamento da primeira parcela.

Além de Itabuna, o benéfico atende os demais municípios em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingiram o estado da Bahia.

Ascom Setre