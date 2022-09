Estado da Bahia publica edital para obras de reforma do Itabunão

A edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje, dia 6, publica o Aviso de Licitação – Concorrência Pública nº 004/2022, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), através da Superintendência dos Desportos do estado da Bahia (SUDESB), objetivando a contratação de empresa de engenharia civil para a realização das obras de reforma do Estádio Luiz Viana Filho, Itabunão.

A obra é um desejo antigo dos desportistas regionais e de torcedores do Itabuna Esporte Clube, que este ano voltou a elite do Campeonato Baiano de Futebol. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), comemorou a publicação do Edital e disse que a parceria do município com o governador Rui Costa tem gerado grandes realizações para a cidade.

“A parceria da nossa Administração com o Estado da Bahia gera bons frutos para a cidade e nossa gente. O governador Rui Costa tem feito muito por toda a Bahia e aqui em Itabuna não tem sido diferente”, afirmou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, lembrou as muitas realizações do Estado em Itabuna, em especial no segmento do esporte e lazer. “Só temos a agradecer ao governador Rui Costa e ao titular da SETRE Davidson Magalhães. Essa parceria proporcionou a cidade a nova Vila Olímpica, as areninhas esportivas e quadras poliesportivas, o campo do futebol amador e agora a tão sonhada reforma do ‘Itabunão’”, festejou.