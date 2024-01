Estado destaca equipe para visita a galpão destruído por incêndio em Itabuna

Um encontro na manhã desta sexta-feira, dia 5, avaliou as medidas adotadas pelo município para mitigar as consequências do incêndio que destruiu na madrugada do dia 1º a Central de Triagem da Coleta Seletiva no Bairro Lomanto. Participou o Grupo de Trabalho formado por parceiros do Programa Recicla Itabuna tanto da área pública quanto da iniciativa privada e da sociedade civil.

No encontro, mediado pelo secretário municipal de Governo e coordenador do Programa Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, foi informado que a pesquisadora, primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Tatiana Velloso, vai acompanhar a equipe técnica do Governo do Estado que vai fazer uma inspeção ao galpão atingido da Central de Triagem e Coleta Seletiva da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna (AACRRI).

O secretário Rosivaldo Pinheiro agradeceu a equipe do governo estadual e parceiros e destacou o trabalho de amparo e assistência aos catadores e suas famílias. “Tivemos a oportunidade de discutir a recepção da caravana do Estado que vai trazer equipamentos, apoio alimentar e EPIs. O município já vai oferecer uma área para construção da sede própria da AACRRI, que terá ajuda dos nossos parceiros”, comentou.

“Tendo mais recursos, que a gente também está buscando junto à campanha que a AACRRI está fazendo com acompanhamento da Defensoria Pública do Estado e demais instituições vai se acelerar o processo de soerguimento da triagem” salientou.

“Para a campanha institucional, que tem como objetivo arrecadar fundos e materiais para reinstalação da Central de Triagem, a TV Santa Cruz vai ajudar com a elaboração de um material institucional”, segundo a supervisora de marketing Luana Barbosa.

“Marcaremos na próxima semana com Carissa e Daniele, quando estaremos contando um pouco a história do que aconteceu para que possamos compartilhar esse fato com todos”, disse a supervisora de Marketing da TV Santa Cruz, Luana Barbosa.

Participantes

Os representantes do Governo do Estado participaram da reunião através de videochamada contando com o superintendente da Economia Solidária, Wenceslau Júnior e Júlio Santana, que integra a equipe da SETRE, a primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, e do CESOL Litoral Sul, Bárbara Aragão e Gilson Costa.

Também participou uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia (SEMA), liderada pelo secretário Eduardo Martins, e a diretora de Meio Ambiente, Luana Pimentel. Também os secretários municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza, Josué Brandão Júnior, e de Indústria e Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, a defensora pública do Estado da Bahia (DPE-BA) Aline Müller, do Núcleo de Gestão Ambiental, e a assistente social Andréa Reis.

O encontro teve ainda a presença do diretor do Departamento de Combate à Pobreza da SEMPS, Rafael Souza, da CVR Costa do Cacau, Maurício Sena; da presidente da AACRRI, Carissa Araújo, e da tesoureira Daniele, além de representantes da Procuradoria Geral do Município e das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA), Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) e de Indústria e Comércio, Emprego e Renda (SICER).