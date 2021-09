Estado destina 14 milhões para obras no Complexo Integrado de Educação em Itabuna

O governo do Estado destinou R$ 14.073.987,46 milhões para a contratação de empresa especializada para a execução da obra de ampliação e conclusão do Campus Integrado de Educação, no município de Itabuna. O resumo de contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), neste sábado (25). Também no diário foi publicado o aviso de licitação para a construção de três escolas em Tempo Integral, localizadas nos municípios de Igaporã, Piatã e Pindaí.

Ao todo, mais de R$ 2 bilhões estão sendo investidos na ampla requalificação da rede física das escolas estaduais e na construção de novas escolas e dos Complexos Poliesportivos Educacionais.

Com as obras de requalificação, as escolas existentes passam por reformas e modernização e novas unidades estão sendo construídas em alto padrão de engenharia, ofertando aos estudantes e à comunidade local quadra poliesportiva coberta, campo society, auditório, refeitório, biblioteca e laboratórios, entre outros equipamentos para fortalecer a aprendizagem.

A requalificação da rede também envolve a implantação dos Complexos Poliesportivos Educacionais, compostos por uma série de equipamentos como quadras poliesportivas cobertas, academia de ginástica, quadra de vôlei de areia, pista de atletismo e piscina. Os complexos são vinculados à oferta da Educação em Tempo Integral, fortalecendo a prática esportiva no currículo escolar, como também o desenvolvimento de atividades artísticas, culturais, de lazer e de entretenimento. Além da rede estadual, os complexos atenderão aos estudantes das redes municipais e particular, bem como a comunidade local.