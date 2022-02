Estado destinará mais de R$ 100 milhões para o transporte escolar em áreas remotas da Bahia

O Governo da Bahia, por meio do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE), destinará, neste ano, mais de R$ 100 milhões aos municípios baianos para garantir o transporte escolar dos estudantes das redes estadual e municipais que moram em áreas longínquas e precisam se deslocar até os centros urbanos para estudar. Conforme a lei estadual, o recurso será pago em três parcelas, nos meses de maio, junho e setembro de 2022.

O superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar do Estado, Manoel Vicente Calazans, ressaltou a importância do programa para assegurar a ida desses estudantes à escola. “O PETE é um programa estadual de transporte que descentraliza recursos para os municípios transportarem os estudantes da zona rural que são das escolas estaduais. Trata-se de um programa de assistência estudantil que combate a evasão escolar e promove o acesso e a permanência do estudante na escola. Aproximadamente, 130 mil estudantes da zona rural são beneficiados pelo PETE”.

Além do recurso do PETE, o governo do Estado também vem promovendo a renovação da frota dos ônibus escolares dos municípios, com os chamados “Amarelinhos”. Assim como ocorreu em 2021, em 2022 também serão adquiridos novos ônibus escolares para atender às demandas dos municípios em relação ao transporte seguro dos estudantes.

Aulas presenciais – Tendo em vista o início do ano letivo 2022, na última segunda-feira (7), como medida de prevenção à Covid-19, todos os protocolos de biossegurança recomendados são reforçados durante o acesso e deslocamento dos estudantes nos transportes escolares. Dentre os protocolos, destacam-se: higienização das mãos com álcool 70%, circulação de ar no interior do ônibus escolar e uso obrigatório de máscaras.