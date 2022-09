Estado entrega 20 ônibus elétricos ao sistema de transporte da Região Metropolitana de Salvador

Vinte ônibus elétricos começam a ser testados de forma gradual, a partir desta segunda-feira (5), na Região Metropolitana de Salvador (RMS), como parte do Projeto-piloto Ecológico lançado pelo Estado da Bahia, para atender a população com um sistema de transporte moderno e benéfico para o meio ambiente. Com um investimento de R$ 44,7 milhões, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), os veículos adquiridos equivalem a 5% da frota total do subsistema metropolitano a ser renovada. O ato de entrega dos ônibus contou com a presença do governador Rui Costa, na manhã desta segunda, no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas.

Após comprar os veículos, o Estado da Bahia realizou uma licitação e contratou a empresa vencedora para gerir o serviço, com a operação e manutenção do equipamento. A regulação da operação ficará sob responsabilidade da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), vinculada à Seinfra.

Os veículos 100% movidos a eletricidade vão atuar, inicialmente, nas linhas Ilha de São João, Terminal Pituaçu e Kartódromo, na Praia de Ipitanga. Outras linhas serão acrescentadas em um cronograma que está sendo elaborado. A previsão é que, até o final da semana, a população já possa contar com o serviço de forma integral. Com uma autonomia de cerca de 250 quilômetros por carga, os ônibus serão abastecidos em dois terminais de integração com o metrô: Retiro e Pituaçu, além do Estádio Roberto Santos (Pituaçu), que dispõe de tecnologia para produção de energia solar.

De acordo com o diretor executivo da Agerba, Carlos Henrique Martins, a operação dos ônibus elétricos representa a mudança da matriz energética de alimentação dos sistemas de transporte público coletivo na Bahia. “O meio ambiente é o grande beneficiado com esse modelo que vem para revolucionar todo o transporte público, contribuindo para minimizar a emissão de poluentes”, destacou.

