Estado entrega areninha, autoriza reforma do Itabunão e outros equipamentos

O governador Rui Costa, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), e o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da Bahia (SETRE), Davidson Magalhães, prestigiaram na manhã desta quarta-feira, dia 17, a inauguração da Areninha de Futebol construída em parceria na Avenida Fernando Cordier, próximo à Ponte Lacerda de acesso ao Bairro São Caetano. O equipamento foi entregue cerca de 120 dias depois da assinatura da Ordem de Serviço.

O novo equipamento esportivo vai beneficiar os desportistas do centro e dos bairros Mangabinha, Banco Raso, Jardim Vitória e de outras regiões da cidade que se ressentiam de um espaço adequado para a prática do futebol, principalmente pelo fato de as enchentes do Rio Cachoeira no final de dezembro do ano passado terem destruído o campo de areia e a quadra poliesportiva, que também necessitavam de requalificação.

O prefeito Augusto Castro ressaltou a importância da parceria com o Governo do Estado, tendo destacado que novas Ordens de Serviço para obras na área esportiva foram assinadas pelo governador Rui Costa. Citou a reforma do Estádio Luiz Viana Filho, a construção de novos campos de futebol, nos bairros Lomanto e Nova Ferradas, além da conclusão da Areninha do Bairro Conceição e do Campo do Futebol Amador, no Jardim Primavera, que devem ser entregues em setembro.

Volume de investimentos

Na visita à cidade hoje, o governador Rui Costa também fez a entrega de um campo de futebol com grama sintética e pista de atletismo no 15° Batalhão da Polícia Militar (BPM), no São Caetano. Segundo o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, o projeto está sendo desenvolvido em outras unidades da corporação para facilitar a prática do futebol pelos policiais militares em interação com as comunidade.

“Estamos vivenciando na Bahia um investimento de mais de R$ 150 milhões em novos equipamentos e também em reformas de equipamentos esportivos. É o maior investimento em esporte na nossa história”, afirmou Magalhães. Ele ressaltou que o conjunto de iniciativas também inclui a entrega da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso que foi requalificada pelo Governo do Estado, por meio da SETRE, em parceria com a Prefeitura de Itabuna.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, a Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso foi requalificada e reestruturada com modernos equipamentos, através de um investimento estadual de mais R$ 3 milhões. A intervenção foi realizada pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

As obras incluíram a reforma da portaria, espaços comuns, ginásio de esportes, quadra poliesportiva, vestiários, piscina e almoxarifado. Além disso, foram construídos um campo society com grama sintética, uma quadra de areia.e implantados sistemas de acessibilidade e de combate a incêndio, além da recuperação da fachada do ginásio.

“É um momento muito feliz para toda Itabuna, principalmente para os desportistas, crianças e adolescentes. O governador Rui Costa e o prefeito Augusto Castro entregaram a Areninha da Fernando Cordier e a Vila Olímpica, construída e requalificada pela SUDESB e SETRE, depois dessa parceria vitoriosa. “É uma vitória para todos aqueles que gostam do esporte”, finalizou.