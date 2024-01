Estado entrega equipamentos para recuperação da Central de Triagem da Coleta Seletiva de Itabuna

Nesta terça-feira (9), em Itabuna, o Governo do Estado realizou a entrega de equipamentos destinados a fortalecer os serviços oferecidos pela Central de Triagem da Coleta Seletiva no município. A ação busca reabilitar a unidade após um incêndio ocorrido em 1º de janeiro deste ano, que causou danos a ferramentas essenciais e impactou a renda de 50 famílias beneficiadas na unidade. A ação foi conduzida pelos secretários do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, e do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Sodré, acompanhados da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Velloso, e do prefeito Augusto Castro.

Os itens entregues incluem 38 kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), uma prensa hidráulica e dois carros elétricos compactos. Nos próximos dias, a central irá receber uma balança eletrônica, 40 cadeiras, dez mesas plásticas, dois carros para movimentação de cargas, 15 luminárias de emergência, uma geladeira e um fogão.

Maria de Jesus, catadora que conta diretamente com essas operações, falou da importância do apoio para que a unidade volte a funcionar: “dependemos desse trabalho diariamente, e o incêndio nos deixou desamparados. Com os materiais fornecidos pelo Governo, não nos sentimos solitários nessa batalha. É mais do que simples equipamento, é a restauração da esperança e dignidade que eles estão nos proporcionando”.

A primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, destacou que as centrais de triagem, como a de Itabuna, desempenham um papel fundamental como instrumento de educação ambiental: “além de contribuir para a preservação do meio ambiente, essas iniciativas são essenciais para a geração de emprego e renda para os catadores de material reciclável. É fundamental estarmos comprometidos em fortalecer não apenas a infraestrutura desses espaços, mas, também, em promover a conscientização ambiental, garantindo um futuro mais sustentável para as comunidades envolvidas”.

A iniciativa incluiu, ainda, a entrega de 60 cestas básicas do programa Bahia Sem Fome, que continuarão sendo entregues por um período de quatro meses, proporcionando suporte social às famílias impactadas. “Não podemos esquecer que, por trás dos equipamentos e das ações técnicas, há vidas, famílias que dependem dessas operações. Estamos comprometidos não apenas em restabelecer a infraestrutura, mas, também, em apoiar essas comunidades de maneira abrangente”, afirmou Tiago Pereira, coordenador da iniciativa do Governo do Estado.

Mais segurança

De acordo com o secretário da Setre, os equipamentos terão um importante papel no trabalho desenvolvido pelos catadores de materiais recicláveis. “A prensa hidráulica, os carros elétricos compactos, os EPIs e outros itens não apenas otimizam as operações na central, mas proporcionam condições de trabalho mais seguras e eficientes. Estamos comprometidos em fornecer os recursos necessários para fortalecer a atuação desses profissionais, contribuindo para a reciclagem e para a melhoria das condições de vida dessa importante comunidade de trabalhadores”, lembrou Davidson Magalhães.

Nova sede

O Governo do Estado está realizando estudos para a construção de uma nova sede para a Central de Triagem. Esse futuro espaço proporcionará mais amplitude e uma estrutura aprimorada para as atividades da coleta seletiva, dando condições mais adequadas para os trabalhadores envolvidos. A expectativa é de que a nova sede contribua ainda mais para a eficiência das operações e o bem-estar da comunidade local.

Relembrando o incidente

O incêndio que atingiu a Central de Triagem da Coleta Seletiva de Itabuna ocorreu na madrugada do dia 1° de janeiro de 2024, no bairro Lomanto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, sem feridos. Para discutir as medidas adotadas para mitigar as consequências do incêndio, um encontro foi realizado na manhã da sexta-feira (5), com o grupo de trabalho formado por parceiros do Programa Recicla Itabuna, incluindo representantes do Governo do Estado. Durante a reunião, foram avaliadas as ações tomadas pelo município para lidar com os impactos do incidente.

Reciclagem

A operação de coleta de materiais recicláveis e a gestão da Central de Triagem de Recicláveis do Programa Recicla Itabuna são realizadas pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (Aacri), composta por aproximadamente 50 famílias. A Associação é autogestionária e é acompanhada por órgãos de controle, como a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Ministério Público do Trabalho. O Programa Recicla Itabuna atua como instrumento de educação ambiental em parceria com escolas, empresas, condomínios e comunidade, além de ser um meio de geração de emprego e renda para os catadores de material reciclável.

Repórter: Tácio Santos/GOVBA