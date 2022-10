Estado entrega hoje obras e autoriza novos projetos para Ilhéus e Itabuna

Nesta sexta-feira (dia 21), o Governo do Estado vai entregar obras e autorizar novos projetos nas áreas de estradas, esportes, urbanização e segurança pública, para os municípios de Itabuna e Ilhéus, no sul baiano. A programação começa às 14h na cidade de Itabuna, seguindo para Ilhéus, às 16h. O governador Rui Costa estará presente aos atos.

Em Itabuna, haverá a entrega de 87 viaturas para a PM, de uma areninha no bairro Conceição e uma piscina semiolímpica no 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. As obras foram realizadas pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Também será assinada a ordem de serviço para as obras de pavimentação da rodovia BA-963, no trecho de acesso à cidade. O trabalho será realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). Já a Conder, companhia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, dará início ao serviço de construção da feira do bairro São Caetano.

Em Ilhéus, será inaugurada a pista de atletismo no 2º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (2º BEIC). O trabalho também foi executado pela Sudesb. Haverá ainda assinatura de ordem de serviço para a Conder construir 208 unidades habitacionais, através do Programa Bahia Minha Casa.

Outras ordens de serviço vão permitir que a Seinfra inicie a urbanização, paisagismo e pavimentação entre a passagem da área urbana de Ilhéus e as Zonas Norte e Sul da cidade. Além disso, a SSP será autorizada a começar a construção de Batalhão da Polícia Militar no bairro Barra do Itaípe.