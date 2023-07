Estado entrega mais uma escola de ensino integral e obras de infraestrutura em Itaju do Colônia

O Colégio Estadual Cordeiro de Miranda, em Itaju do Colônia, no Sul da Bahia, foi inaugurado neste domingo (23), com a nova estrutura de tempo integral, e atenderá 225 alunos da rede estadual do município. O governador Jerônimo Rodrigues entregou a nova unidade escolar, acompanhado da secretária da Educação Adélia Pinheiro e outros secretários de estado. O aporte estadual foi de mais de R$ 9 milhões para as obras entregues no dia em que a cidade completa 61 anos de emancipação política.

“Com uma escola como essa, com essa estrutura, tenho certeza de que esses estudantes vão ingressar na universidade, passar em concurso, passar no ENEM. A gente trabalha para isso. Para dar uma educação de qualidade. Além de escola bem equipada, ter bons professores, ter programas de apoio”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

A ampliação da escola contou com a construção de novas salas de aula, teatro para 200 pessoas, sala de leitura e vídeo, laboratórios, restaurante estudantil, campo com pista de atletismo e quadra poliesportiva coberta, que atenderão os alunos do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A diretora do Colégio de Tempo Integral, Silmara Melo, comemorou. “Estamos muito felizes co esse presente que recebemos hoje. Pelas novas práticas que nós teremos condição de desenvolver, tanto no esporte, quanto no ensino e no lazer, graças à nova estrutura da unidade. Com sala de informática, sala de jogos e laboratório, os meninos estão cobertos de opções para aprender”, afirmou.

Também foi entregue um ônibus escolar rural de 29 lugares para os alunos do colégio. Segundo divulgado pela Secretaria de Educação (SEC), de janeiro até o dia 17 julho, foram 23 colégios de ensino integral inaugurados na Bahia. Vinte delas novas e três obras de ampliação com modernização. O investimento total chega a R$ 478,2 milhões nas unidades escolares.

“Somente no mês de julho, esta é a quinta escola que entregamos. Nesta unidade, acolhemos aproximadamente 250 estudantes. Além do investimento em estrutura física, oferecermos escola de tempo integral, educação de tempo integral”, disse a secretária da Educação Adélia Pinheiro.

Infraestrutura

O Estado também entregou a revitalização da Praça Cordeiro de Miranda, no Centro da cidade, e a pavimentação com paralelepípedos e drenagem superficial de ruas da sede e do distrito de Palmira. As obras somam mais de R$ 1,5 milhão em investimentos.

O acesso a Itaju do Colônia pela BA-667, trecho que liga Santa Cruz da Vitória ao município, também teve 27 quilômetros de rodovia asfaltados. Realizada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), a obra contou com recurso estadual de quase R$ 20 milhões. Para o governador, a consequência de uma estrada boa, entre outras, é evitar acidentes. “Além disso, é possível transportar os passageiros com mais segurança e maior rapidez”, completou Jerônimo.

Também foi assinada autorização para publicação de edital de licitação para construção de uma nova ponte na BA-671, que vai conectar Itaju do Colônia a comunidade de Palmira. A nova ponte deve substituir o equipamento perdido durante as fortes chuvas no sul do estado. Serão destinados cerca de R$ 1,7 milhão para a ponte.

O bairro Parque dos Rios também será pavimentado, com a autorização de convênio da Conder com a Prefeitura de Itaju do Colônia, para realizar a obra que vai atender às comunidades indígenas da etnia Pataxó Hãhãhãe da cidade.

Repórter Milena Fahel