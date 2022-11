Estado entrega novas viaturas para reforçar atuação da PM no interior

O trabalho das forças de segurança pública na Bahia ganhou um importante reforço. Nesta segunda-feira (28), o governador Rui Costa entregou 62 viaturas para Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) espalhadas por 11 cidades baianas. O investimento total é de R$ 11,318 milhões, oriundos do tesouro estadual. Os novos veículos vão oferecer melhores condições de trabalho aos policiais e atender, de forma mais ágil, às ocorrências.

Os veículos, do modelo S10, serão distribuídos para as Cipes das cidades de Juazeiro (8), Ilhéus (7), Jequié (6), Luís Eduardo Magalhães (7), Ruy Barbosa (5), Esplanada (7), Nova Viçosa (1), Ribeira do Pombal (6), Camaçari (1), Xique Xique (7) e Vitória da Conquista (7). Estas picapes serão utilizadas no patrulhamento e atendimento às chamadas nas áreas urbanas e rurais destes municípios.

O governador Rui Costa destaca que a intenção é fornecer uma maior mobilidade dos policiais: “nós incrementamos a substituição paulatina, mais progressiva, dos carros menores por esses carros maiores, e que possibilita uma maior mobilidade, maior rapidez, inclusive de poder transitar em ruas não pavimentadas, que é o caso dessas unidades especializadas, que muitas vezes, ou boa parte das vezes, em operações precisam acessar áreas não pavimentadas”.

Rui anunciou que, no mês de dezembro, está prevista a entrega das primeiras viaturas com blindagem, para fortalecer a atuação policial destas companhias especializadas. “Elas vão ter blindagem na parte frontal. Essas primeiras viaturas vão possibilitar mais segurança e mais proteção aos nossos policiais”, observou.

O comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, ressaltou que esta entrega faz parte do processo de renovação da frota. “Isso faz parte de um programa em que nós estamos renovando o parque de viaturas: 728 no total e 62 para o policiamento especializado, que atua na zona de companhias de policiamento especializado, que fazem o cinturão do nosso estado, principalmente contra criminosos que vêm de outras bandas. Então, a gente fica muito feliz, sobretudo por esse aporte fundamental para a Polícia Militar da Bahia e que, simplesmente, motiva mais o nosso efetivo a prestar, cada vez mais, um serviço de excelência à sociedade”, pontuou.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, estes novos veículos já entram imediatamente em operação nas suas respectivas cidades, “porque elas não vão ficar paradas. Quando adquire, é para funcionar”. O secretário lembra que, nos últimos sete anos (2015 – 2022), o governo estadual já entregou 6.683 viaturas para as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os recursos ultrapassam os R$ 749,7 milhões.

Repórter: Anderson Oliveira