Estado fortalece saúde e educação em Porto Seguro com entrega de novos leitos de UTI e modernização de escola

Nesta sexta-feira (20), a cidade de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, recebeu ações e entregas do Governo do Estado nas áreas da saúde, infraestrutura, educação e turismo. Em agenda no município, o governador Jerônimo Rodrigues realizou a inauguração da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal – Canguru (UCINCA), do Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães. A estrutura tem cinco leitos. Também foram entregues a primeira fase do Centro Obstétrico e as ampliações da Emergência Obstétrica e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral para adultos, com 20 leitos. Os recursos investidos ultrapassam os R$ 12,4 milhões, entre obras, equipamentos e mobiliário.

Para Jerônimo, os investimentos em Porto Seguro estão de acordo com o planejamento do Governo do Estado em qualificar serviços públicos em toda a Bahia. “Em março, realizamos aqui a entrega de uma Unacon [Unidade de Alta Complexidade em Oncologia], e já temos outras entregas de saúde na região previstas, o que evita as pessoas se desloquem por longas distâncias. Também entregamos a ampliação de uma escola, e daqui vamos fazer uma ampliação na área de saúde, com novos leitos de saúde”. Conforme Jerônimo, os investimentos, que ainda contam com ampliação da rede de abastecimento, requalificação de estradas e a autorização que restabelece voo semanal entre Porto Seguro e Buenos Aires, capital da Argentina, objetivam melhor qualidade de vida para a população e uma melhor experiência para os turistas.

De acordo com a secretária da Saúde, Roberta Santana, a intervenção vai contribuir para o atendimento mais ágil e humanizado dos pacientes. “Esse é o fortalecimento da regionalização, da saúde. A gente está trazendo a interiorização, são mais 20 leitos de UTI, um investimento de 12 milhões, cinco leitos de UCINCA, que é uma semi intensiva onde a mãe pode ficar com o bebê. A gente também fez a requalificação da emergência obstétrica para acolher melhor as mulheres e as crianças. E essa é só uma parte, a primeira entrega da obra, pois vamos voltar para entregar a requalificação dos demais leitos de UTI e também o centro cirúrgico”, detalhou.

Educação impulsionada

Com o investimento de R$ 14,4 milhões, o Governo da Bahia realizou a ampliação com modernização do antigo Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, que agora passa a se chamar Colégio Estadual de Tempo Integral de Porto Seguro. Essa é a unidade de número 31, entre novas e reformadas, entregue em 2023. Para a chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Rowenna Brito, essa inauguração impulsiona a qualidade do ensino local. “Essa entrega tem muito significado para o município de Porto Seguro, e ficamos ainda mais felizes porque estamos com outra obra do Governo do Estado, que é a escola lá no bairro do Baianão, que será um colégio estadual, com 24 salas, campo, quadra coberta, restaurante, teatro e será a primeira escola estadual da localidade”, declarou.

Com a modernização, o Colégio Estadual de Tempo Integral de Porto Seguro passa a contar com 10 salas, restaurante estudantil, vestiários, quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, biblioteca, auditório, laboratório de ciências e banheiros. O total de estudantes atendidos é 1.983. Thayla Silva é uma delas, e avalia como é estudar nesta nova estrutura. “Esse novo espaço vai beneficiar nas atividades curriculares, no dia a dia, para que os alunos tenham uma qualidade melhor. Esse novo espaço vai nos trazer mais segurança, oportunidades e a qualidade que nós merecemos”.

Infraestrutura rodoviária e hídrica

Na oportunidade, Governo do Estado deu por entregue a recuperação da pavimentação e melhoramento em pontos localizados na rodovia BA-001, trecho BR-367 – acesso Arraial D’Ajuda – acesso Trancoso, na extensão de 42 quilômetros, atendendo cerca de 250 mil habitantes dos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Eunápolis. O valor empregado foi de R$ 17,3 milhões. O impacto positivo também será sentido no turismo e no escoamento da produção de hortifrutigranjeiros.

O governador também deu por entregue Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) que atendem as localidades de Bom Jesus, Sapirara, Vale Verde, Bairro do Rosário e Quadrado, Gravatá e Japara. As obras foram realizadas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), empresa pública vinculada à Secretaria estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), e tiveram recursos de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Turismo

Ainda em Porto Seguro, Jerônimo autorizou a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA) a restabelecer voo da empresa GOL, entre Porto Seguro e Buenos Aires, capital da Argentina. Essa rota entrará em operação a partir de 16 de dezembro deste ano, a ligação semanal entre as duas cidades ocorrerá regularmente aos sábados.

Repórter: Anderson Oliveira/GOVBA

Fotos: Joá Souza/GOVBA