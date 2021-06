Estado garante apoio na requalificação de praças esportivas de Itabuna

O Governo do Estado sinalizou mais investimentos na requalificação de quadras de areia e poliesportivas de Itabuna. A informação foi confirmada ontem (22) ao prefeito Augusto Castro (PSD), durante visita a praças esportivas da cidade, acompanhado do secretário estadual do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, Davidson Magalhães, e do secretário municipal de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pelegrini.

Antes da ida às praças esportivas, o secretário estadual fiscalizou a construção do Campo de Futebol do Esporte Amador, no Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente (CAIC), Jorge Amado, no Jardim Primavera, onde autorizou as obras de drenagem e do banco de reservas. Depois, a comitiva se dirigiu ao conjunto desportivo da avenida Fernando Cordier, ao lado da ponte do São Caetano, cuja requalificação será autorizada pelo governador Rui Costa.

“Davidson é itabunense, tem feito grande trabalho à frente da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte e conosco está acompanhando a execução de obras em andamento e observando o que pode ser feito por alguns equipamentos da cidade, utilizados para a prática de esportes”, afirmou o prefeito.

O gestor acrescentou que , “agora, o secretário traz mais boas notícias para Itabuna, o que demonstra seu compromisso e do Governo do Estado com a cidade”.

Infraestrutura esportiva

O titular da pasta destacou que, além da reforma e requalificação da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso e da construção do Campo do Futebol Amador, o governo estadual vai autorizar um pacote de obras na infraestrutura esportiva na cidade.

“As obras serão anunciadas pelo governador e pessoalmente desejo deixar uma marca na cidade. Não posso passar pela Secretaria sem que faça uma intervenção nos equipamentos dedicados à prática do desporto”, resumiu.

Previsão de entrega

Já o secretário de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pelegrini, acredita que seja possível entregar a remodelada praça esportiva da Ponte do São Caetano num prazo entre 90 e 120 dias.

“Além disso, o prefeito Augusto Castro e o secretário Davidson Magalhães visitaram outras praças, cuja requalificação depende de estudos que estão sendo iniciados. “Foi uma grata satisfação receber este itabunense, que, como titular da Setre, contribui com a Administração municipal e promete mais um presente para a cidade ao lado do governador Rui Costa. Aguardem”, declarou.