Estado implanta redes de internet gratuitas em 220 praças de 118 municípios baianos

O programa Conecta Bahia, desenvolvido pelo Estado com o objetivo de democratizar o acesso à internet no interior e na Região Metropolitana de Salvador (RMS), já levou redes de Wi-fi gratuito a 220 praças de 118 municípios baianos. Na terça-feira (27), uma solenidade realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), no Parque Tecnológico da Bahia, na capital, marcou de forma simbólica a entrega dos equipamentos.

“A disponibilização de internet gratuita democratiza o acesso à informação e estimula a inclusão digital, contribuindo para a redução da desigualdade social. É uma iniciativa que beneficia diretamente pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar um pacote de dados. A ideia é que, a partir desses pontos de conectividade, a população tenha acesso a serviços bancários e públicos, mas que também possam se divertir, estudar e empreender”, explicou a chefe de gabinete da Secti, Mara Souza.

Com investimento de R$ 11 milhões, a primeira etapa do Conecta Bahia contempla a implantação de kits Wi-Fi em cerca de 200 municípios na Bahia. Inicialmente, estava prevista a implantação de pontos de internet em 250 praças nessas cidades, mas um acordo firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), permitiu a aquisição de mais 125 kits, ampliando para 375 o número de praças contempladas.

“A Sedur já realizou a construção de praças em diversas cidades e agora, através dessa parceria com a Secti, estamos expandindo e levando tecnologia e acesso à informação às populações do interior. Além disso, a Sedur está estudando as praças para poder levar mobiliário urbano mais adequado e melhorar ainda mais a experiência das pessoas”, afirmou a chefe de gabinete da Sedur, Ananda Lage.