Estado inaugura hospital oncológico em Porto Seguro

Nesta sexta-feira (31), o governador em exercício Geraldo Júnior entregou, no município de Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que passa a funcionar dentro do Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães. Com o investimento de R$ 2,3 milhões, que foram destinados para as obras e compras de equipamentos, a Unacom dispõe de 12 leitos de quimioterapia, com capacidade para atender quase mil pessoas por ano, tanto de Porto Seguro quanto dos demais municípios da região.

Geraldo Júnior reforçou que a entrega de parte da reforma do hospital regional do município compõe a estratégia do Governo do Estado de regionalizar o atendimento de saúde. “Foram entregues hoje 12 leitos da Unacon para que a gente possa continuar transformando a vida das baianas e dos baianos e valorizando a saúde do território”, disse.

“Essa é uma etapa de uma grande intervenção que a gente está fazendo aqui na unidade Luís Eduardo Magalhães. São R$ 11 milhões em investimento, nesta etapa entregue hoje são R$ 2,3 milhões e 12 leitos de oncologia, onde a gente vai fazer todo o atendimento ambulatorial e também a infusão da quimioterapia. Isso traz todo um conforto para as famílias, ao oferecer todo o tratamento na região e eliminar o desconforto do deslocamento”, detalhou a da Secretaria da Saúde (Sesab), Roberta Santana.

Ainda de acordo com a titular Sesab, em breve, o hospital também vai receber 20 leitos cardiológicos, dentre outras melhorias que estão sendo preparadas em etapas. “A gente deve estar realizando nos próximos 30 dias a inauguração, que será seguida da reforma e ampliação da obstetrícia”, completou.

Conferência

Em agenda no começo da manhã, Geraldo Júnior também participou da 7ª Conferência Municipal de Saúde, realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz Cabrália. O evento debateu estratégias de melhorias na saúde do município e reuniu diversas autoridades locais e estaduais. As conferências municipais são preparativas para as conferências estadual e nacional de saúde.

“Esse é o momento da escuta, de ouvir a sociedade civil, os movimentos sociais, ouvir a sociedade empresarial, sindical do que pensa e do que quer da saúde”, afirmou o governador em exercício, após participar da mesa de abertura da conferência. A mesa de abertura do evento contou com a participação da titular da Sesab, Roberta Santa, do prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Santos, da presidente da Câmara dos Vereadores, Soraia da Saúde, e da secretária municipal de Saúde, Renata Pinheiro.

“Aqui serão discutidas propostas, levantamento de problemas, para a gente construir um Sistema Único de Saúde (SUS) municipal e estadual mais justo e igualitário. Daqui saem propostas que serão levadas em outras etapas da Conferência Estadual de Saúde. É um espaço democrático onde construímos juntos”, explicou Renata.

Repórter: Lina Magalí

Fotos: Mateus Pereira/GOVBA