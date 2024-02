Estado nomeia 39 aprovados no concurso para agente de tributos

O governo baiano nomeou no último sábado (24) 39 candidatos aprovados no concurso público para agente de tributos da Secretaria de Fazenda (Sefaz-BA). Esta é a quarta e última nomeação para o certame e pode ser consultada no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Portal RH Bahia ( www.rhbahia.ba.gov.br ). Com esta publicação, sobe para 85 o número total de candidatos aprovados no edital SAEB 01/2022 nomeados pelo Estado.

Os agentes de tributos que já se submeteram à perícia médica poderão tomar posse imediatamente. No decreto, é possível conferir a relação dos nomeados por ordem de classificação. Foram contemplados oito profissionais para atuarem na área de administração e finanças, sendo dois da ampla concorrência e outros seis pelas cotas raciais. Para a área de administração tributária foram nomeados 31 profissionais, sendo 24 da ampla e sete das mesmas cotas.

Lançado em fevereiro de 2022, o concurso para agente de tributos da Sefaz-BA recebeu 14.987 inscrições. Homologado em janeiro de 2023, teve sua primeira nomeação em 21 de abril do mesmo ano, com o chamamento de 36 candidatos aprovados; a segunda em 18 de agosto, com 10 candidatos; e a terceira em 20 de dezembro, com três candidatos.