Estado promove encontro de capacitação e escuta para coordenadores pedagógicos

Coordenadores pedagógicos dos 417 municípios baianos participam do Encontro ‘Diálogo com Coordenadores Pedagógicos da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia’. O evento, aberto nesta terça-feira (16), no Hotel Fiesta, em Salvador, reúne cerca de mil gestores da educação, para uma jornada de três dias, após três anos de pandemia da Covid-19, para atividades de capacitação e realização de escuta ativa das necessidades da educação nos municípios e territórios de identidade.

Para o governador Jerônimo Rodrigues, o encontro, direcionado a um público estratégico, tem o objetivo de valorizar a coordenação pedagógica da rede estadual e incentivar a formação continuada dos gestores da educação. “Estamos preparando o ambiente para uma aprendizagem de qualidade. Temos um público estratégico aqui hoje, muito qualificado, que são as coordenações pedagógicas das escolas. São as lapidadoras do processo de aprendizagem. Esse evento é de capacitação e formação, mas também de valorização desses profissionais”, frisou.

A secretária Estadual da Educação, Adélia Pinheiro, destacou o lugar do diálogo e do alinhamento do trabalho que será realizado na educação nos próximos quatro anos. “É um espaço para conhecer as expectativas e trocar conhecimento. Hoje discutimos o processo de trabalho que estamos implantando, que é gestão de aprendizagem continuada, utilizando ferramentas de diagnóstico do processo de construção de aprendizagem dos estudantes e dando ferramentas aos coordenadores para que planejem, junto com os professores, os melhores caminhos”, explicou.

No plano da capacitação, o evento contou com as presenças de pesquisadores e professores referência da área da Educação e de equipes técnicas da Secretaria para contribuir para a formação dos coordenadores. No primeiro dia, os coordenadores pedagógicos conversaram sobre “Coordenação Pedagógica: A Atividade Humana como Mediação para a Aprendizagem Efetiva de Todos”, com professor doutor Celso Vasconcellos; sobre o “Macroprocesso da Gestão da Aprendizagem e indicadores educacionais na recomposição das aprendizagens”, com professor e diretor da rede estadual luri Rubim; e sobre “Os sistemas de gestão da aprendizagem”. Nos próximos dois dias, 17 e 18 de maio, os técnicos também farão escuta ativa com os coordenadores, que vão expor os principais desafios das suas escolas e região.

A coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Filinto Justiniano Bastos, de Seabra, Ana Maria Bispo, viajou 474 quilômetros até Salvador para participar do evento. “Esse encontro é um marco. Aqui apresentamos nossas demandas e expectativas. Além disso, com esse momento de escuta, entendemos que estão enxergando agora o coordenador como pessoa-chave nessa tríade do saber. Somente juntos podemos fazer a educação acontecer”, celebrou.

Estiveram presentes também o vice-governador Geraldo Júnior e representantes de associações, sindicatos de professores e dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE), que foram recebidos pelo Coral e Orquestra do CETEP Bacia do Rio Grande/Capim Grosso com uma apresentação musical.

_*Repórter: Milena Fahel*_