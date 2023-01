Estado promove jornada pedagógica para planejamento do ano letivo 2023

A Jornada Pedagógica 2023 da rede estadual de ensino acontece entre os dias 1° e 3 de fevereiro, com o tema “Educação e território no bicentenário da Independência da Bahia”. Realizada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) em todas as escolas dos 27 Territórios de Identidade da Bahia, atividade reúne gestores, professores, coordenadores pedagógicos e trabalhadores para planejar as atividades letivas deste ano, assim como debater projetos educacionais e políticas públicas.

A abertura oficial da jornada será às 8h, no Colégio Estadual Pedro Paulo Marques e Marques, no bairro de São Cristovão, em Salvador, com transmissão pelo canal do Youtube da secretaria (Youtube.com.br/EducacaoBahia1). Como parte da programação de abertura da jornada, será realizada uma palestra com o tema “Currículo do Ensino Médio: desafios e avanços. Também haverá uma apresentação cultural sobre o Bicentenário da Independência da Bahia.

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, pela manhã, por meio de lives, os superintendentes da SEC irão abordar questões como Documento Referencial Curricular da Bahia (DCRB); Indicadores Educacionais; Novo Ensino Médio; Educação Infantil e Ensino Fundamental; Educação Integral; e Educação Profissional e Tecnológica; além de programas e projetos estratégicos, como Busca Ativa, Mais Estudo e Bolsa Presença.

De acordo com a superintendente de Políticas para Educação Básica, Leninha Vila Nova Cavalcante, o momento tem como foco a avaliação e o planejamento para a construção de uma escola pública pautada na qualidade de ensino, na diversidade e no respeito. “A jornada pedagógica é um momento de acolhimento da rede para planejarmos as ações que a escola precisa executar durante o ano letivo, no intuito de garantir o direito da aprendizagem, com qualidade social. É, também, uma oportunidade de agradecimento à rede pelo comprometimento em 2022, sobretudo, na recomposição das aprendizagens. E esta acolhida tem uma premissa de reconhecer e valorizar a identidade do nosso povo, a partir dos Territórios de Identidade da Bahia”, afirmou.