Estado publica resultado de provas para Delegado da Polícia Civil

O Estado da Bahia divulga nesta terça-feira (11) o resultado definitivo das Provas Objetivas para o cargo de Delegado da Polícia Civil baiana. Na mesma ocasião, também será divulgado o resultado provisório da Prova Discursiva para o mesmo cargo. As duas publicações estarão disponíveis no Diário Oficial do Estado (DOE), no Portal do Servidor ( www.portaldoservidor.ba.gov. br ) e na página da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).