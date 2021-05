Estado segue com as inscrições abertas para 44 cursos de qualificação profissional

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) segue com as inscrições abertas, até 19 de maio, para 44 cursos de qualificação profissional (Formacão Inicial e Continuada – FIC) destinados aos estudante regularmente matriculados no Ensino Médio da rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2020/2021, além dos egressos do Ensino Médio ou de cursos técnicos de nível médio (Educação Profissional e Tecnológica) que concluíram entre os anos de 2016 e 2020. Os cursos ofertados são de Educação à Distância (EAD), do Programa Educar para Trabalhar, e as inscrições podem ser realizadas no endereço https://bityli.com/MgdKr.

Os cursos objetivam preparar os jovens e adultos para a inserção e a reinserção no mundo do trabalho. As aulas serão iniciadas no dia 31 de maio. São 200 mil vagas, distribuídas em 10 Eixos Tecnológicos, em um total de 3.567 turmas. Dentre os cursos ofertados, destacam-se: Programador de Dispositivos Móveis; Programador Web; Desenhista de Produtos Gráficos Web; Auxiliar de Laboratório de Microbiologia; Agente de Informações Turísticas; Assistente Administrativo; Desenhista da Construção Civil; Operador de Processos Químicos Industriais, Agricultor Agroflorestal; Confeiteiro; Padeiro; e outros. A relação completa dos cursos pode ser conferida no endereço https://bityli.com/j7OjQ.

O estudante que está matriculado regularmente no Ensino Médio poderá escolher qualquer curso do seu interesse para fazer a sua inscrição. Já o estudante matriculado em um curso técnico da rede estadual realizará a inscrição em um dos cursos FIC (qualificação profissional) do mesmo eixo tecnológico do seu curso técnico. A metodologia de ensino utilizada será de Educação à Distância (EAD), com atividades remotas realizadas com o apoio de monitores, tutores e equipe de apoio para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e de apoio ao estudante.

Requisitos

Entre os requisitos para a inscrição, o candidato deve ser residente e domiciliado no Estado da Bahia; possuir Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) válido; ser estudante regularmente matriculado no Ensino Médio da rede pública estadual de ensino no ano letivo de 2020/2021 e possuir frequência neste ano letivo; ou ser egresso do Ensino Médio e do curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da rede pública estadual, no período de 2016 a 2020.

Seleção

O processo de seleção dos candidatos inscritos será feito por Sorteio Eletrônico, no dia 20 de maio. A listagem com o resultado parcial do processo de seleção com a indicação dos nomes dos classificados será divulgada na mesma data do sorteio e o resultado final, no dia 23 de maio, ambos no Portal da Educação. A matrícula será realizada no período de 23 a 30 de maio, de forma automática, sem a necessidade da presença do candidato.