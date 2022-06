Estado vai distribuir 1 milhão de camisinhas no período junino

Quando o assunto é a prevenção contra a Aids e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), tais como sífilis e hepatites B e C, o São João da Bahia é exemplar. Cerca de 1 milhão de preservativos devem ser distribuídos nos municípios de Salvador, Amargosa, Ibicuí, Ipiaú, Ilhéus e Itabuna de 23 de junho a 2 de julho, revertendo, ainda que momentaneamente, um cenário nacional onde apenas 50% das pessoas usam camisinha nas relações ocasionais. Para poder ficar bem agarradinho curtindo o forró, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também recomenda se vacinar contra a Covid-19 antes dos festejos juninos.

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), Márcia São Pedro, “realizamos ações em municípios com um grande fluxo de pessoas, possibilitando intensificar a ação educativa no que tange a prevenção das ISTs, bem como estamos estimulando a vacinação contra a Covid-19, pois temos mais de 4,5 milhões de baianos acima de 12 anos que já poderiam ter se vacinado com a 3ª e 4ª doses, mas ainda não foram”, destaca a diretora.

As infecções sexualmente transmissíveis são doenças causadas por vírus, bactérias ou parasitas. As ISTs aparecem, principalmente, no órgão genital, mas pode surgir também em outras partes do corpo (palma das mãos, olhos, língua).

A secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, destaca que mesmo com o avanço no tratamento da Aids, é necessário que todos fiquem atentos para a prevenção e façam exames regularmente para evitar a transmissão aos seus parceiros.

“Acreditamos que essa é uma ação fundamental durante o São João para chamar a atenção de todos para que tenham relações sexuais de forma segura”, afirma Pinheiro, ao pontuar ainda que o uso da camisinha (masculina ou feminina) em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão das IST, do HIV/Aids e das hepatites virais B e C, além de servir também para evitar a gravidez indesejada.