Estão mortas as três mulheres que estavam desaparecidas em Ilhéus

Em uma área cercada por coqueiros e vegetação, foram encontrados três corpos na tarde deste sábado, 16, em Ilhéus. Com isso, encerraram-se as buscas por Alexandra O. Suzart, Maria Helena N. Bastos e sua filha Mariana, que estavam desaparecidas.

Os corpos foram identificados por familiares das vítimas, que possivelmente foram assassinadas com golpes de arma branca. As mulheres foram levadas pelos criminosos para um local nas proximidades da AABB, na zona sul da cidade, perto da praia.

As três mulheres, que residiam no condomínio Vog Acqua, também na zona sul, saíram no final da tarde de ontem para uma caminhada habitual na praia dos Milionários. Essa foi a última vez que foram vistas.

O assassinato triplo envolve mistério, e a polícia levanta várias hipóteses na tentativa de esclarecer um caso que chocou a comunidade de Ilhéus. Com exceção de Mariana, as vítimas eram professoras da rede municipal de ensino.




