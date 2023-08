Este é o PAC da retomada do pacto federativo, do respeito a estados e a municípios”, diz Rui Costa durante evento em Salvador

A retomada do respeito ao pacto federativo é uma das características fundamentais apontadas no Novo PAC pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. “Estamos retomando o respeito a estados e municípios. O Novo PAC estabelecerá parcerias com todo o Brasil”, garantiu o ministro ao indicar que não ocorrerá cerceamento entre as 27 unidades federativas.

A declaração foi dada durante retomada de obra de macrodrenagem em Salvador, nesta segunda-feira (21), ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. “Aqui é um exemplo, uma obra de macrodrenagem que o projeto estava pronto, mas faltava essa parceria com o governo federal para viabilizar a intervenção. Hoje, aqui o governo do estado, em parceria com o governo federal, inicia o processo de licitação, contratação e construção beneficiando os bairros de Bonfim, Massaranduba e Boa Viagem”, assinalou.

Rui Costa completou sua afirmação destacando que “o Novo PAC é dinâmico”, por isso, obras que hoje não estão na carteira podem vir a compor o programa. “A carteira de projetos do Novo PAC deve ganhar reforço a partir do amadurecimento de novos projetos nos estados. Aqui na Bahia, temos a expectativa de parcerias para viabilizar dentro do PAC a Ponte Salvador Itaparica, o novo aeroporto do Extremo Sul do estado e do BRT de Salvador”, indicou o ministro.

A agenda de lançamento estadual do Novo PAC contemplará cada um dos estados e o Distrito Federal. A Bahia receberá a visita de Rui Costa e outros ministros para o lançamento nas próximas semanas. Costa adiantou que o cronograma começa por São Paulo, nesta quarta-feira (23), seguido pelo Piauí, no dia 31 de agosto, e pelo Rio Grande do Norte, dia 1º de setembro. As agendas nestes dois últimos estados contarão com a participação do presidente Lula.