Estrada do Chocolate entre destaques na Origem Week Bahia

Um convite para viajar pela Bahia e conhecer a Estrada do Chocolate, na Costa do Cacau. Esta é a proposta do estande da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) na terceira edição da feira Origem Week, que foi aberta na quinta-feira (14) e segue até domingo (17), no Centro de Convenções de Salvador.

No espaço, a secretaria promove os destinos das 13 zonas turísticas da Bahia, com foco especial na região cacaueira, que este ano é destaque na teledramaturgia brasileira e portuguesa. A programação do evento, que divulga produtos artesanais e gourmet, inclui o 35º Chocolat Festival.

“Com essa feira, incrementamos o fluxo turístico do estado. As pessoas têm a oportunidade de conhecer produtos de origem baiana, que enriquecem tanto a nossa gastronomia quanto a nossa cultura. Além disso, promovemos os atrativos turísticos de toda a Bahia, com destaque para a Estrada do Chocolate, onde o turista pode vivenciar a cultura do cacau e a transformação da amêndoa em um chocolate fino, que está entre os mais premiados do mundo”, destacou o secretário Maurício Bacelar.

Marco Lessa, CEO do Grupo M21, que realiza o evento, destacou que a Setur-BA é fundamental nesse projeto. “Quando falamos de origem, logo pensamos em turismo. Naturalmente, quando você tem um projeto como a Estrada do Chocolate, que oferece diversas atrações gastronômicas e visitas a fazendas, proporcionando uma experiência espetacular para o turista, estamos falando da valorização da nossa origem”, observou.

O agente de viagem Anderson Gomes afirmou que essa região tem uma grande importância, tanto atual quanto histórica. “Trazer uma possibilidade de um novo produto, como a Estrada do Chocolate, é algo muito inovador. O remake da novela Renascer está sendo exibido agora, dando um grande impulso a esse trabalho. E tem também a novela Cacau, em Portugal”, elogiou.

Movimentação

A feira reúne 230 estandes e 194 marcas de produtores da Bahia e de outros estados. A programação inclui apresentações culturais, feira de artesanato, workshops, rodadas de negócios, oficinas de capacitação, além de exposição e degustação de produtos derivados do cacau e de outras matérias-primas, como leite, café e pescado.

A expectativa dos organizadores é que 28 mil pessoas visitem a Origem Week ao longo dos quatro dias, gerando R$ 6 milhões em negócios. A entrega é feita mediante doação de um quilo de alimento não perecível, para a campanha Bahia Sem Fome.