Estudante da rede estadual de Ilhéus é aprovado em quatro programas internacionais

O estudante Kauan Peruna, 13, que cursa o 8º ano no Colégio da Polícia Militar de Ilhéus – CPM Rômulo Galvão, localizado em Ilhéus, foi aprovado em quatro diferentes programas internacionais. O jovem foi selecionado após se inscrever e enviar alguns documentos solicitados, como currículo, atividades extracurriculares, cartas de recomendação e Essay’s, que são redações para admissão acadêmica no exterior.

Kauan foi aprovado para participar do SpiritAl 2023, ministrado por alunos e ex-alunos de Stanford e Massachusetts Institute of Technology (MIT), com o itinerário de inteligência artificial; para ser embaixador da International Astronomy and Astrophysics Competition (IAAC), que é uma competição internacional de Astronomia e Astrofísica; para participar da simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) Model United Nations, na qual foram selecionados apenas 30 alunos de todo o mundo; e para o Summer Program, Presencial, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, com o itinerário de Neurociência.

Para o jovem, a trajetória no colégio está sendo essencial para a sua formação e desempenho. “Para eu ter êxito nos programas, foi necessário ter muita dedicação e horas de estudos. E com isso montei um excelente currículo, com atividades extracurriculares no ramo da Ciência e impacto social e, assim, as universidades puderam ver em mim um grande diferencial em relação aos demais alunos”, revelou o estudante, que possui reconhecimento do The National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) por ter classificado, este ano, mais de duas mil galáxias.

O estudante, que tem o sonho de estudar nos Estados Unidos, não esconde a satisfação pelas conquistas obtidas antes mesmo de entrar no Ensino Médio. “Quero servir de inspiração para outros alunos e ser um cientista e pesquisador renomado. Eu me sinto lisonjeado e muito feliz por conquistar uma vaga nesses programas internacionais, pois estou representando o Brasil, a Bahia e o Nordeste”, disse, entusiasmado.

Segundo a diretora Claudia Macedo, o colégio atua incentivando os estudantes na busca de conhecimento e oportunidades para além da aprovação. “Através de diversas ações, como a formação de grupos de estudos e Clube de Astronomia, mostramos que os estudos são oportunidades que visam a busca pelo conhecimento científico. Já o diretor major Brito Júnior afirmou que o desempenho do estudante é resultado do trabalho pedagógico. “Buscamos motivar e proporcionar o aprimoramento do processo de aprendizagem, aproveitando a capacidade subjetiva individual. Kauan é um exemplo a ser seguido”.