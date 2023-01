Estudantes baianos recebem novo crédito do Mais Futuro

Os estudantes beneficiários do Mais Futuro já estão recebendo o novo crédito do programa. O Mais Futuro atende, atualmeunte, a 10.667 estudantes ativos das quatro universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS e UESB). Só nesta parcela, foram disponibilizados recursos da ordem de R$ 4,8 milhões.foram disponibilizados recursos da ordem de R$ 4,8 milhões.y

O programa do Governo da Bahia tem o objetivo de contribuir para que os estudantes façam e concluam suas graduações. O aluno que mora a até 100 km do campus de matrícula recebe o auxílio permanência no valor de R$ 300. Já o que mora a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula, e precisou mudar de domicílio para frequentar o curso, recebe o auxílio moradia no valor de R$ 600.

Alice Yuki, 23, é natural do distrito de Mutans, no município de Guanambi, e veio para Salvador para estudar Turismo e Hotelaria na UNEB. Para a estudante, o benefício mensal de R$ 600 foi determinante para garantir a realização do seu sonho. “Se não fosse o Mais Futuro, não conseguiria continuar a graduação. Por ser de outra cidade e não possuir nenhum contato conhecido em Salvador, as possibilidades de emprego diminuem. Sem contar que a vida acadêmica exige uma dedicação maior, muitas vezes dificultando a conciliação de trabalho e estudo. Minha família não tem condições de me ajudar financeiramente, então a bolsa possibilita que continue meu sonho e conclua meu curso”.

Desde que foi criado, em 2017, o Mais Futuro já destinou mais de R$ 205 milhões em transferência de renda para os estudantes. Em 2022, foram destinados mais de R$ 40 milhões ao programa.

Têm acesso ao programa os os estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial nas quatro universidades estaduais, desde que não tenham concluído nenhum outro curso de nível superior e estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada no CadÚnico.