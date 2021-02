Estudantes da Educação Profissional de Ilhéus têm dois projetos finalistas na 19ª FEBRACE

Os estudantes da rede estadual de ensino estão cada vez mais se destacando em feiras científicas de projeção nacional, através de seus projetos de iniciação científica. É o caso dos estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, localizado em Ilhéus, no Sul da Bahia, que estão com dois projetos científicos finalistas na 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). No total, a rede estadual de ensino conta com a participação de mais 18 projetos finalistas. A feira será realizada, em formato virtual, entre os dias 15 e 27 de março.

> Veja lista completa dos finalistas (https://bit.ly/3cCZjJU)

O coordenador Executivo de Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado, Marcius Gomes, ressaltou a importância da participação dos estudantes na FEBRACE. “Apesar da suspensão das atividades pedagógicas, por conta da pandemia, a nossa rede de estudantes e professores pesquisadores se manteve ativa ao ponto de demarcar mais um ano de participação na FEBRACE virtual. É natural que este ano teremos algumas inovações, a título de fortalecimento da rede colaborativa de popularização da Ciência, que envolvem uma ação articulada entre a SEC e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI)”.

Os dois projetos em destaque são “A utilização do inhame (Colocasia Esculenta) na produção do bioplático”, desenvolvido pelos estudantes Amanda da Silva, Stephanie Viana e Felipe dos Santos, que fazem o curso técnico em Química; e o “Produção de inseticida a partir da folha de mandioca (Manihot Esculenta)”, desenvolvido pelos estudantes Iran Pereira de Oliveira, Ayla de Souza e Diogo dos Santos, do mesmo curso. Ambos os projetos foram orientados pelas professoras Margarete de Araújo e Maria Iracy Sousa.

A estudante Amanda falou sobre o objetivo do projeto de sua equipe. “Estamos desenvolvendo a produção de um bioplástico a partir do inhame e, assim, pretendemos ajudar na diminuição da poluição no meio ambiente. Ficamos felizes por participar da FEBRACE, pois é uma oportunidade incrível de mostrar o nosso projeto e a nossa capacidade, além de ser uma uma forma de ver que todo o nosso esforço está valendo a pena”, afirmou.

Para o estudante Iran de Oliveira, a feira dará mais visibilidade ao projeto de sua equipe. “Criamos o inseticida a partir da folha da mandioca, no intuito de ajudar os pequenos agricultores que sofrem com os ataques de insetos, como formigas e lagartas. Estamos realizando um sonho ao participar da FEBRACE, pois vamos poder divulgar o nosso projeto e contribuir com o meio ambiente, oferecendo um produto natural”, revelou o estudante.

Sobre a FEBRACE

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, um movimento nacional de estímulo ao jovem cientista, é realizada na Universidade de São Paulo (USP), em uma grande mostra de projetos. Dentre os objetivos da FEBRACE destacam-se: estimular novas vocações em Ciências e Engenharia através do desenvolvimento de projetos criativos e inovadores e aproximar as escolas públicas e privadas das universidades, criando oportunidades de interação espontânea entre estudantes e professores das escolas com a comunidade universitária para uma melhor compreensão dos papéis das universidades em ensino, pesquisa, cultura e extensão.