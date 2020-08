Estudantes da Educação Profissional participam das testagens em Ilhéus e Itabuna

As escolas da rede estadual nos municípios de Itabuna e Ilhéus seguem nas testagens para o novo Coronavírus nas comunidades escolares. Nesta terça-feira (18), as ações foram voltadas com maior intensidade para os estudantes, professores e servidores da Educação Profissional. A iniciativa, que segue até sexta-feira (21), tem o objetivo de atender mais de 24 mil pessoas em 32 unidades escolares.

A estudante Evelyn Medeiros, 36, do curso técnico de nível médio em Administração, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Litoral Sul II, em Itabuna, falou da mobilização de todos para a participação nas testagens. “Foi muito importante esta iniciativa da escola de nos dar essa oportunidade de fazer o teste, já que pela situação do município a procura está sendo alta nos postos de Saúde. No grupo de whatsapp da turma conversamos muito sobre o assunto e, da nossa parte, todos vão comparecer”, contou.

Para o estudante Bruno Santos, do curso técnico de nível médio em Agroindústria, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) do Chocolate Nelson Schaun, em Ilhéus, a iniciativa também alerta a comunidade para a gravidade do vírus. “A mobilização, que é feita para a participação da comunidade escolar, além de ser muito importante para verificarmos o índice de infecção, ainda mantém os moradores atentos sobre os problemas que podem ocasionar naqueles que contraírem o novo Coronavírus”, disse.

A estudante Bárbara Ferraz, do CEEP Álvaro Melo Vieira, em Ilhéus, destacou a importância dos testes. “É bom que todos participem, principalmente porque tem aqueles assintomáticos que podem, sem querer, infectar outras pessoas. Temos que ter a consciência para nos cuidar”, afirmou.

Para o atendimento, todas as unidades escolares foram preparadas com a higienização do local, com disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos, além da exigência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os professores e demais pessoas a serem testados deverão utilizar máscaras de proteção para o acesso aos locais de testagem. Ao entrar, todos são direcionados para a higienização correta das mãos.

No município de Ilhéus serão testadas 12.327 pessoas, entre estudantes, professores e funcionários de 18 escolas, sendo quatro unidades indígenas. Já no município de Itabuna, a testagem acontecerá em 14 unidades escolares, contemplando 12.011 pessoas da comunidade escolar. A iniciativa já foi realizada em Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca e, atualmente, também está sendo executada no município de Jequié, até esta quarta-feira (19).