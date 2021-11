Estudantes da rede pública passam por testes de Covid-19 em Ilhéus

A Vigilância Epidemiológica de Ilhéus deu início ao projeto “Partiu! #Testagem nas Escolas”. Em parceira com o Governo do Estado, a ação tem como objetivo identificar, monitorar e isolar casos da Covid-19 na comunidade escolar. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a testagem será realizada quinzenalmente, por meio de amostragem.

Neste primeiro momento foram selecionados o Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão (CPM) e o Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne (IME), pelo fato de abrigarem um número considerável de estudantes. Consequentemente, são possíveis locais com maior incidência da doença.

Segurança para retomada

O intuito do projeto é garantir segurança aos alunos e às equipes escolares no processo de retomada das aulas presenciais, bem como reduzir os riscos de contágio pela Covid-19.

A Sesau ressalta que mesmo com as medidas de controle, os protocolos e orientações sanitárias no ambiente escolar devem ser mantidos, com uso de máscara de proteção, distanciamento físico e higienização das mãos.