Estudantes da Uesc visitam Centro de Educação Ambiental da CVR Costa do Cacau

Estudantes de cursos de Engenharia da Universidade Estadual de Santa Cruz-Uesc visitaram o Centro de Educação Ambiental – CEA da CVR Costa do Cacau, na Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna) única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o armazenamento de resíduos sólidos de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos.

As visitas técnicas, acompanhadas pelos engenheiros da CVR, incluem uma parte teórica, durante a qual é apresentado o contexto atual da gestão de resíduos no Brasil e o funcionamento de um aterro sanitário, do ponto de vista da engenharia civil e ambiental.

O estudantes da Uesc também conheceram a célula operacional, onde são depositados os resíduos. As visitas dos grupos são encerradas no viveiro da CVR Costa do Cacau, onde são produzidas milhares de plantas de espécies nativas da Mata Atlântica por ano, que são doadas em eventos, feiras e visitas com o objetivo de reflorestamento.

Desde outubro, quando o CEA foi inaugurado, cerca de 200 pessoas, entre estudantes, educadores e lideranças empresariais e comunitárias visitaram o empreendimento.

A CVR Costa do Cacau aceita visitas de até 25 pessoas, partindo de grupos do ensino fundamental (a partir dos 7 anos) até turmas das faculdades, e as atividades são personalizadas, adaptando a linguagem ao público-alvo, tornando a experiência lúdica e muito interativa. Também empresas privadas e organizações da sociedade civil são sempre bem-vindas a visitar a empresa.

As visitas podem ser agendadas o pelo e-mail [email protected].