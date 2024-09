Estudantes da UFSB conhecem programas de gestão ambiental e resíduos na CVR Costa do Cacau

Estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) visitaram a CVR Costa do Cacau, proporcionando uma troca de conhecimentos sobre gestão ambiental e resíduos sólidos. Os alunos puderam conhecer de perto o funcionamento das operações da Central de Valorização de Resíduos (CVR), localizada numa área licenciada pelo Inema e Ibama às margens da rodovia Ilhéus-Itabuna, que atua no tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos urbanos, alinhada às melhores práticas de sustentabilidade e proteção ambiental.

Os observaram como a CVR implementa suas soluções ambientais, desde o recebimento e segregação dos resíduos até o tratamento final, destacando o compromisso da empresa com o cumprimento das regulamentações que minimizam os impactos ambientais. A atividade foi concluída no viveiro da empresa, onde, a cada ano, são produzidas milhares de espécies de plantas frutíferas e nativas da Mata Atlântica.

“A visita é uma experiência importante para os jovens, pois permite que eles compreendam como a gestão de resíduos é realizada na prática e reforça a conscientização de que cada um é responsável pelos resíduos que gera. Esse entendimento é essencial para a promoção de hábitos mais sustentáveis e para a adoção de atitudes que minimizem os impactos ambientais ao longo do tempo”, afirma Angélica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR.

SOLUÇÕES INOVADORAS

A presença dos alunos da UFSB faz parte do Programa “Visitantes São Bem-Vindos”, que atende turmas do ensino superior, médio e fundamental, além de empresas parceiras e a sociedade civil, permitindo a visita ao único aterro sanitário do Sul da Bahia. A iniciativa visa reforçar a importância da educação ambiental e do envolvimento da sociedade na preservação dos recursos naturais, além de aproximar a academia das práticas reais de mercado, fortalecendo a formação dos futuros profissionais e incentivando o desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios ambientais da região e do país.

Os grupos interessados em visitar a CVR Costa do Cacau, podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 73 9926-3585. As visitas acontecem pela manhã, com um limite de 20 pessoas por turma.