Estudantes de Ilhéus apresentam projeto científico em feira internacional no Rio Grande do Sul

As estudantes Marina Carneiro, 17 e Amanda Dantas, 17, do curso técnico em Química, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, localizado em Ilhéus, participaram da 37ª Mostra Internacional de Ciências e Tecnologia (MOSTRATEC), que ocorreu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A feira, que é considerada uma das maiores da América Latina, reuniu mais de 600 projetos científicos de diferentes áreas, desenvolvidos por estudantes do Brasil e exterior.

Durante o evento, as jovens cientistas apresentaram o projeto “Utilização da Taboa (Typha domingensis) na produção do bioplástico”, na categoria Bioquímica e Química, sob a coordenação da professora Margarete Araújo. O projeto visa produzir um bioplástico a partir do amido extraído da Typha domingensis, que é conhecida como Taboa, uma planta aquática encontrada em brejos, manguezais e rios. A finalidade é diminuir o impacto ambiental causado pelo plástico convencional no meio ambiente.

Ainda na MOSTRATEC, as estudantes ganharam da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (ABRIC) o Prêmio ABRIC de Incentivo à Ciência. Já no Encontro Internacional de Ciências e Tecnologia Estudantil Fenosista (EICYTEF), evento do Panamá realizado de forma virtual, no período de 19 a 21 de outubro, o projeto também ganhou uma credencial para participar do Foro Internacional Ciencia en Puerto Rico (FICEP), que acontecerá em 2023.

A estudante Marina Carneiro falou da experiência obtida com a participação na feira científica. “Esse evento mostrou um novo mundo sobre a divulgação científica que há em toda a América Latina. Fiquei surpresa com a proporção que ela toma. A feira ampliou a minha visão sobre a pesquisa, mostrando o quanto a ciência está presente em nossas vidas, além das avaliações feitas com relação ao projeto, que trouxeram contribuições riquíssimas”.

Para a estudante Amanda Pereira, participar da MOSTRATEC foi uma oportunidade ímpar na sua vida. “O conhecimento científico que adquiri em minha escola foi aprimorado durante toda a feira. Desde a arrumação do stand até a apresentação no evento, foi tudo gratificante. A experiência de conhecer pessoas e projetos de diversos estados e países, que irão contribuir para o meio científico e o avanço do nosso país, foi fantástica”, afirmou.