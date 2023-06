Estudantes de Ilhéus são premiadas pela criação de adubos com cascas de ovo e de cacau

Mais uma vez um projeto de iniciação científica desenvolvido por estudantes da rede estadual de ensino se destaca na Expo Nacional MILSET Brasil, um dos mais importantes eventos científicos, que acontece anualmente, em Fortaleza (CE). O projeto “Produção de adubo a partir das cascas de ovo e das cascas de cacau”, das estudantes Maria Luiza de Souza, Marília de Jesus Thomaz e Raissa Oliveira Santos, que fazem o curso técnico em Química, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, em Ilhéus, conquistou o 2º lugar na categoria Ciências Agrárias.

Além de produzir adubo a partir da casca de ovo e da casca de cacau, o projeto tem o objetivo também de realizar testes de pH e com sementes de salsinha para verificar a eficácia do adubo. Espera-se que o insumo produzido possa ser utilizado nas plantações como uma alternativa, pois os materiais necessários à produção são encontrados com facilidade em lugares como confeitarias, fazendas ou, até mesmo, dentro de casa.

A estudante Maria Luiza de Souza, 17, que representou a equipe no evento, falou sobre a experiência. “Estou muito feliz por ter participado e ganhado o prêmio. Eu conheci projetos com ideias incríveis de colegas de diversos estados brasileiros e de outros países, que podem ajudar muitas pessoas e o meio ambiente. Além disso, fiz muitas amizades que serão importantes para a minha vida”.

Para a professora Margarete de Araújo, que orientou o projeto, junto com a professora Jaciara Paiva, é fundamental que os estudantes participem de feiras de Ciências. “Nesses eventos, eles têm a oportunidade de compartilhar suas produções com estudantes de diversas realidades. Com isso, desenvolvem habilidades que promovem transformações em suas vidas. A partir da iniciação científica, eles se tornam cidadãos atuantes na sociedade”, destacou.

O projeto, além de receber medalha e certificado de participação no evento, foi credenciado para participar da Expo Science International (ESI) 2023, que acontecerá de 21 a 27 de outubro, em Mazatlan, no México. Com esta pesquisa, as estudantes também já conquistaram o 1º lugar na categoria incompleta da área de Ciências Biológicas, na 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), em 2022, e foram semifinalistas na categoria Ciências Agrárias, na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), ocorrida de forma on-line, em janeiro deste ano.

A Expo Nacional MILSET Brasil é um evento internacional do Movimento Internacional para o Recreio Científico e Técnico (MILSET), do Comitê da MILSET AMLAT e da Associação Movimento pela Ciência e Aprendizagem do Brasil. A MILSET Brasil reúne projetos de alunos dos ensinos Fundamental, Médio/Técnico e Superior, representando todos os estados do país, além de projetos internacionais de diversos países convidados credenciados pela MILSET Internacional.