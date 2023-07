Estudantes desenvolvem e apresentam produtos no Festival Internacional do Chocolate

Quem passa pelo Festival Internacional do Chocolate, que acontece no Centro de Convenções de Ilhéus, até domingo (23), não resiste aos cheiros que exalam das barrinhas de chocolate, brownie, brigadeiro com nibs, pão de mel e trufas recheadas com frutas tropicais. Os produtos estão sendo expostos e disponibilizados para a degustação dos visitantes pelos estudantes dos cursos técnico de nível médio em Agroindústria, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Nelson Schaun, localizado no município.

A mostra dos produtos no festival é resultado das experiências realizadas na Fábrica-Escola do Chocolate Deize Silva Santana, implantada no CEEP Nelson Schaun, pela Secretaria da Educação do Estado (SEC). A fábrica-escola serve como laboratório para que os estudantes que fazem o curso técnico tenham aulas práticas e desenvolvam projetos, pesquisas e intervenções sociais, aperfeiçoando a formação profissional. A rede estadual de ensino conta, ainda, com as Fábricas-Escolas do Chocolate no Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul (CETEP), em Gandu, no CEEP da Floresta do Cacau, e do Chocolate Milton Santos, situado no Assentamento Terra Vista, em Arataca; e as fábricas-escolas do Couro, em Ipirá, e a da Construção Civil, em Salvador.

A secretária de Educação da Bahia, Adélia Pinheiro, que participou da abertura do evento, juntamente com o governador Jerônimo Rodrigues, destaca a importância das fábricas-escolas para a formação dos estudantes e para atender às vocações das cadeiras produtivas territoriais. “Para uma região que tinha tradição de produzir apenas cacau e que, nos últimos anos, vem se consolidando também como produtora de chocolates de origem com certificação geográfica de origem, é necessária a formação de novos profissionais. E as fábricas-escolas proporcionam a aprendizagem técnica com a prática na produção de chocolate. E o festival é um momento dos estudantes mostrarem seu trabalho e de chocolate 39% e 45% de cacau são preparados ao leite. Já os 56%, 61% e 70% de cacau são do tipo gourmet, que levam açúcar, lecitina de soja e manteiga de cacau no preparo. Participar da 30ª edição do festival, sendo a 14ª realizada na Bahia, é motivo de muita alegria para o estudante Thiago Silva. “Esta é uma experiência fantástica, que dá visibilidade ao CEEP e mostra a qualidade do nosso chocolate para consumidores de todo o Brasil”. A colega Stefany dos Santos também está radiante com a aprendizagem. “Para nós, esse é um momento especial, porque permite contato com produtores e conhecer o mercado, já que a meta a fazer um curso superior na área e atuar com o chocolatier”, afirmou.

A atividade também conta com a participação dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio em Hospedagem, Guia de Turismo e Teatro, ofertados pelo CEEP Nelson Schaun. Dentre as atividades programadas está a apresentação da peça “Terras do Cacau” pelos alunos do curso de Teatro, neste sábado (22), às 15h, no palco do Centro de Convenção. A peça aborda a importância do cacau para a região Sul do Estado, em uma narrativa que vai desde a chegada do cacau na Bahia, passa pela contaminação das lavouras pela vassoura de bruxa até o desenvolvimento do chocolate de origem que está conquistando mercados no Brasil e no exterior.

Reconhecido internacionalmente como o maior encontro de chocolate e cacau da América Latina, o Festival Internacional do Chocolate é patrocinado pelo Governo do Estado.