Estudantes do Ceep do Chocolate, em ilhéus, entregam Ovos de Páscoa para crianças de creches

Estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) do Chocolate Nélson Schaun, em Ilhéus, da rede estadual de ensino na Bahia, estão realizando a entrega de ovos de Páscoa produzidos na Fábrica-Escola para crianças de creches de áreas carentes do município.

Em clima de muita alegria, alunos da Creche Nova Jerusalém, no bairro Malhado, em Ilhéus, que abriga cerca de 300 crianças de 4 e 5 anos de idade em três unidades, receberam ovos e bombons de chocolate, entregues por professores e estudantes. “Nós somos educadores, trabalhamos para a vida, essa parceria com o Ceep faz a diferença para cada criança que está recebendo o ovo de Páscoa, o que fica evidente na felicidade estampada no rosto de cada uma delas”, disse o diretor da creche, Gilton Oliveira Silva.

A Fábrica Escola do Ceep Ilhéus está confeccionando cerca de 2.500 ovos de Páscoa, além de 5.000 bombons, num total de meia tonelada de chocolates, produzidos com cacau premium de alta qualidade. A produção é destinada a comunidade escolar e creches.

Para o estudante Gleidson Conceição, “a sensação é muito gratificante porque cada um desses ovos de chocolate foram produzidos com muito amor e carinho para tornar a Páscoa das crianças mais feliz”. “´Participar desse projeto é motivo de muita alegria, porque além de fortalecer o processo de aprendizagem, a gente aprende a valorizar a solidariedade”, destacou a estudante Gabriela Rodrigues.

Capacitação e solidariedade

Este ano, cerca de 600 Ovos de Páscoa recheados com bombons de chocolate estão sendo distribuídos nas creches Nova Jerusalém, Cantinho do Recreio e no Núcleo Avançado Ponta do Cedro, localizado na Ponta do Cedro, zona rural de Ilhéus.

A professora Joelma Mendonça, do curso Agroindústria, responsável pela operacionalização da fábrica-escola, destaca que “acompanhamos os alunos em todo o ciclo de produção, da torra das amêndoas à produção do chocolate de origem, e sentir a alegria das crianças ao receberem os ovos é contagiante e nos incentiva cada vez mais como educadores comprometidos com uma Educação transformadora”.

Atualmente, a fábrica-escola do Ceep do Chocolate em Ilhéus conta com cerca 300 estudantes. O diretor Julierme Barros Couto destaca que “essas ações despertam nos alunos o senso de trabalho social. O Ceep tem o objetivo de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho, mas também cidadãos comprometidos em melhorar a vida das pessoas e proporcionarem momentos como esse, já que muitas das famílias dessas crianças não tem condições de adquirir os ovos de Páscoa”.

Além do Ceep Nelson Schaun, a Secretaria de Educação da Bahia mantém fábricas escolas do chocolate no Ceep da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos, em Arataca, e no Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) do Médio Rio de Contas, em Ipiaú.

(Texto e fotos: Daniel Thame-GovBA)