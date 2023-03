Estudantes do CEEP Nelson Schaun apresentam espetáculo cênico, no Centro de Convenções de Ilhéus

Estudantes do curso técnico em Teatro do Centro Estadual de Educação profissional (CEEP) Nelson Schaun apresentam o espetáculo “SobreViver”, nesta quarta-feira (29), às 19h30, no Centro de Convenções de Ilhéus. Na montagem, os alunos Schaun relatam suas vivências e sentimentos durante a pandemia do Coronavírus.

Trabalho de conclusão da turma de formandos, “SobreViver” une educação e arte através da dramaturgia expandida, na qual são inseridos textos, figuras, imagens e experiências, dentro de um processo colaborativo. Temas como isolamento e cura são tratados na performance cênica.

O elenco, formado por Thami Santos, Sergio Firmino, Ingrid Queiroz, Rayssa Lima, Vitor Alexandre, Diane Yasmin, Ariana Santos e Giganta, vem sendo preparado desde agosto do ano passado e contou com uma equipe que reuniu coordenadores pedagógicos, docentes, estudantes, estagiários e família, além de parceiros, como O Coletivo.