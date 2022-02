Estudantes do interior da Bahia celebram o início do ano letivo com aulas 100% presenciais

O ano letivo 2022, iniciado nesta segunda-feira (7), em toda a Bahia, com aulas 100% presenciais, foi marcado por momentos de reencontro, emoção e novas perspectivas de aprendizado. Assim como na capital baiana, estudantes, professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas estaduais localizadas nas cidades do interior do Estado puderam matar a saudade do convívio escolar, com o reforço de todos os protocolos sanitários já adotados, como o uso obrigatório de máscaras; aferição de temperatura; higienização das mãos com álcool ou sabão; e distanciamento entre as pessoas; entre outras medidas voltadas para a segurança.

No Colégio Estadual do Campo Leôncio Pereira dos Santos, localizado no povoado Estevão, em Alagoinhas, todos estavam animados com o início das aulas. Foi o caso da estudante Maria Eduarda Reis, 13, 7º ano do Ensino Fundamental. “Estou muito feliz em retornar para a escola com aulas presenciais e matar a saudade dos meus amigos e professores. Estamos seguindo todos os protocolos, pois são necessários para a saúde de todos”, afirmou.

O professor Roberto Schramm, que leciona Língua Portuguesa e outras disciplinas na mesma unidade escolar, estava entusiasmado para conhecer e rever os seus alunos. “Este retorno é importante, pois podemos ter contato diretamente com os alunos e tirar suas dúvidas em relação às questões que dependem muito de nossa presença em sala de aula e isso fortalece o vínculo de aprendizado”, comentou.

O estudante Jonahthan Bezerra, 19, 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Democrático Estadual Professora Florentina Alves dos Santos, em Juazeiro, iniciou o ano letivo com novas perspectivas e metas. “Sinto-me muito feliz em rever os meus colegas, amigos e professores, mesmo mantendo distanciamento. Estou com grandes expectativas, pois este ano irei fazer o Exame do Ensino Médio (ENEM) para entrar na universidade. Acredito muito no meu potencial e na importância das aula presenciais para o meu projeto de vida”, enfatizou.

Para a estudante Maria Eduarda Souza, 16, do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Eurides Santana, em Poções, o convívio seguro no ambiente escolar é essencial. “Estou me sentindo muito segura com os cuidados que a escola está tendo desde o ano passado até aqui, pois todos os protocolos estão sendo reforçados. Com as aulas presenciais, temos um apoio pedagógico mais eficiente, uma troca mais estimulante com os professores e um melhor compartilhamento de experiências com os colegas”, disse.

A coordenadora pedagógica Elisângela Limeira, que atua no Colégio Estadual Eurides Santana, ressaltou o impacto das aulas presenciais no aprendizado dos estudantes. “Este contato olho no olho com os alunos, realmente, faz toda a diferença, pois a comunicação é muito mais eficaz e o aprendizado também se fortalece”.