Estudantes dos Estados Unidos visitam Barro Preto nesta quarta

Na semana que antecede o Dia do Cacau, celebrado em 26 de março, o Mars Centro de Ciência do Cacau (MCCS), iniciativa da Mars focada no desenvolvimento do cacau brasileiro receberá cerca de 20 estudantes da Universidade de Negócios Tuck. Nesta quarta-feira (15), os universitários norte-americanos farão um intercâmbio de ideias com os alunos da Escola Municipal Virginia Mars e vão conhecer pela primeira vez as instalações e os projetos realizados pelo MCCS, na região de Barro Preto, no sul da Bahia.

As atividades fazem parte das celebrações que acontecerão ao longo da semana comemorativa e contarão com a participação dos alunos da Escola Municipal Virginia Mars, primeira unidade escolar do Brasil a ter em sua grade de ensino as disciplinas “Cacau para Gerações” e “Meio Ambiente”. A escola atende mais de 250 alunos e visa transformar a vida de cerca de 300 famílias da região (quase 1500 pessoas).

O grupo norte-americano será recebido pelos estudantes da escola municipal, juntamente com as lideranças do MCCS, e vai conhecer de perto a história do Cacau no Brasil, a cadeia produtiva do fruto, o meliponário (coleção de colmeias de abelhas sem ferrão de vários tipos) – espaço de cultivo de abelhas que tem fundamental importância para a preservação da Mata Atlântica, além do trabalho de soltura dos animais silvestres.

Na oportunidade, os visitantes terão a possibilidade de saber mais sobre o projeto “Cacau para Gerações” — programa da Mars que tem como objetivo reforçar o compromisso em criar uma cadeia de fornecimento de cacau mais inclusiva, moderna e sustentável, beneficiando as pessoas e o planeta. A iniciativa prioriza questões ligadas aos direitos humanos, principalmente voltada para os produtores do fruto, e à proteção ao meio ambiente.

Metas a alcançar

‘O “Cacau para Gerações” é uma iniciativa que está alinhada ao compromisso global da Mars com foco em expandir para nossa cadeia de suprimentos os nossos compromissos com desenvolvimento das pessoas e das próximas gerações de produtores das nossas principais matérias-primas”, enfatiza Luciel Fernandes, Gerente de Operações de P&D do MCCS.

Uma das metas do programa “Sustentável em uma Geração” é trabalhar com mais de 100 mil agricultores no mundo, por meio de programas que combinam boas práticas agrícolas, acesso a insumos, a mais recente ciência de plantas e/ou outro envolvimento contínuo concebido para ajudar a aumentar os seus rendimentos. O meliponário implementado na Bahia vai ao encontro desses desafios e ainda contribui pra um repertório de boas práticas em uma das principais cadeias de suprimentos da Mars, a do cacau.

A Mars tem um programa global de sustentabilidade – o “Sustentável em uma Geração”, que possui objetivos ambiciosos para apoiar a prosperidade das pessoas em toda a sua cadeia de valor, reduzir o impacto ambiental e promover o bem-estar para os seres humanos e pets.

Há anos o programa promove mudanças sociais e ambientais, especialmente no setor cacaueiro, por meio de pesquisas, desenvolvimento da fruticultura, estabelecimento de manejo do cacau, avaliação e caracterização de pragas e doenças, além da criação de incentivos à economia local.

“Ao receber este grupo de alunos, conseguimos mostrar que ao investir em pesquisa e desenvolvimento a Mars não apenas contribui para a melhoria da cadeia produtiva do cacau, como também fortalece a sua posição no mercado ao garantir o suprimento de matéria-prima de qualidade e sustentável para seus produtos e pessoas”, destaca Luiza Santos, coordenadora de Assuntos Corporativos da Mars.

Durante a visita, os universitários poderão estabelecer conexões e entender que a pesquisa e o investimento em tecnologia são fundamentais para melhorar a produtividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do cacau. A Mars, como uma das principais empresas do setor e detentora das marcas M&M’S®️, SNICKERS®️, TWIX®️, tem o compromisso global de desenvolver e apoiar iniciativas cada vez mais sustentáveis, destacando a importância da inovação para melhorar a relação da indústria de alimentos e o meio ambiente, além de estimular o consumo consciente por parte das pessoas.

Para mais informações sobre os projetos realizados pelo MCCS, basta acessar o portal da Mars ou através dos vídeos: Cacau para gerações e Soltura dos Animais.

Sobre a Mars

A Mars é uma empresa familiar, privada, com mais de 100 anos de história e dona de algumas das marcas mais amadas do mundo, como M&M’S®️, OPTIMUM™️, PEDIGREE®️, RÁRIS®️, ROYAL CANIN®️, SKITTLES®️, SNICKERS®️, TWIX®️, UNCLE BEN’S®️ e WHISKAS®️. Sediada em McLean, no estado norte-americano da Virginia, a Mars tem faturamento global de US$ 40 bilhões provenientes de seus 4 segmentos de negócio: Petcare, Wrigley, Alimentos e Pesquisa. Cerca de 130 mil colaboradores, em mais de 80 países, estão reunidos sob os Cinco Princípios da empresa – Qualidade, Eficiência, Responsabilidade, Mutualidade e Liberdade – trabalhando diariamente, para desenvolver relações mútuas, em linha com o seu propósito de criar o mundo de amanhã através da forma como fazemos negócios hoje.

Sobre MCCS – MARS Centro de Ciência do Cacau

Criado pela Mars em 1981, o Mars Center for Cocoa Science (MCCS) é 100% dedicado à pesquisa do cacau por meio de estudos sobre a cadeia produtiva do cacau. Portanto, um de seus objetivos é desenvolver o cacau com alta qualidade agronômica, com sabor e composição diferenciados. Sua pesquisa investiga técnicas de cultivo e melhoramento genético de plantas, com o objetivo de garantir maior produtividade aos agricultores, aumentando a resistência a doenças e produzindo amêndoas de melhor qualidade. O MCCS também é o responsável administrativo pela Escola Municipal Virginia Mars, que atende crianças da zona rural de Barro Preto; e a Unidade de Saúde da Família local, que atende tanto aos associados quanto aos moradores do entorno e da área urbana.

Sobre ESCOLA MUNICIPAL DE VIRGINIA MARS

Criada em 1987, a Escola Municipal Virginia Mars foi construída dentro da estrutura do MCCS – Mars Center for Cocoa Science. A ideia surgiu como um dos instrumentos de combate ao trabalho infantil na região cacaueira do sul da Bahia. Agora, o conceito da escola evoluiu para um programa mais moderno e transformador que aborda a sustentabilidade e traz o conhecimento da ciência do cacau para mais perto de crianças, professores e especialistas da região. Os segmentos ofertados aos alunos são: Educação Infantil, Fundamental I e II.

Somente na última década, a escola atendeu mais de 2.500 alunos de aproximadamente 1.150 famílias rurais. (Fonte: Ascom/MARS).