Estudantes elegem líderes e vice-líderes municipais e jovens ouvidores

As escolas da rede estadual de ensino estão realizando, em toda a Bahia, as eleições para a escolha de líderes e vice-líderes estudantis para o ano letivo 2024. O processo contempla, também, o pleito para jovem ouvidor. Depois da escolha dos líderes escolares, finalizada na sexta-feira (15), a ação prossegue, com a Etapa Municipal, até 22 de março, e, por fim, a Etapa Territorial, de 25 a 28 deste mês. A proposta da Secretaria da Educação do Estado (SEC) é contribuir para a manutenção do clima colaborativo na escola e a representação dos estudantes junto à gestão participativa das unidades escolares. As eleições são conduzidas pelos Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Ana Vitória Santos Lima, 17, 3 ° ano do curso técnico de Administração do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) da Bacia do Jacuípe II João Campos, no município de Riachão do Jacuípe, foi eleita jovem ouvidora. Ela conta que decidiu se candidatar ao cargo porque acredita firmemente na importância de representar e defender os interesses dos jovens estudantes. “Como alguém que se interessou por questões sociais e que deseja fazer a diferença, vejo nesse processo a oportunidade concreta para contribuir com o bem-estar e desenvolvimento da nossa instituição escolar. Estou comprometida em ouvir atentamente as preocupações, ideias, sugestões dos jovens e trabalhar, incansavelmente, para garantir que as suas vozes sejam ouvidas e que suas necessidades sejam supridas”.

Eleito líder escolar do Centro Educacional Monteiro Lobato, no município de Firmino Alves, o estudante Kauan Rocha dos Santos, 18, 3º ano, fala do seu comprometimento com a missão. “Fui candidato com o principal objetivo de representar todo o corpo discente da minha escola e promover um espaço acolhedor para todos. Fiz a minha campanha junto aos colegas dos turnos diurno e noturno, apresentando tudo aquilo que aprendi com grandes professores, ao longo do meu Ensino Fundamental. A escola tem sido um ponto de apoio para o desenvolvimento das nossas competências e habilidades”.

Atribuições – Além de serem o elo entre colegas, professores e gestores da unidade de ensino, os líderes de classe têm o papel de, entre outras atribuições, buscar a opinião consensual do grupo para representá-lo em situações decisórias; estimular o bom relacionamento da classe através do diálogo; elaborar um plano de ação que contemple as necessidades da unidade escolar, visando melhorias no processo de ensino e aprendizagem; e estabelecer contato permanente com os demais líderes para a troca de experiências e preposições para o fortalecimento do processo educativo, entre outras prerrogativas.