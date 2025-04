Estudantes escolhem líderes territoriais na etapa final das eleições da rede estadual

A rede estadual de ensino da Bahia, que conta com mais de 700 mil estudantes matriculados em 2025, está na fase final do processo eleitoral para a escolha de líderes estudantis. Após as etapas de eleição nas turmas, escolas e municípios, os estudantes se preparam para eleger seus representantes territoriais entre os dias 22 e 30 de abril. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC) visa fortalecer o protagonismo juvenil e a gestão democrática nas escolas.

O processo abrange os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) da Bahia. Nessa fase, os representantes escolares eleitos anteriormente escolherão os líderes que atuarão em nível territorial, promovendo o diálogo entre os estudantes e a gestão educacional em uma escala mais ampla. A participação ativa dos alunos nesse processo é fundamental para a construção de uma educação mais inclusiva e participativa.

A eleição de um líder territorial fortalece a cidadania ao envolver os estudantes na escolha de seus representantes. Esse processo estimula o protagonismo juvenil e o desenvolvimento de habilidades como responsabilidade e trabalho em equipe. O líder atua como porta-voz das demandas estudantis, promovendo o diálogo entre as escolas. Para Larissa Lima, coordenadora de Políticas Públicas para a Juventude em Processos Educacionais da SEC, “essa função incentiva a construção coletiva de uma educação mais democrática e participativa”. A iniciativa também valoriza as realidades locais e a integração entre as unidades escolares.

Os líderes estudantis têm a responsabilidade de representar seus colegas, mediar conflitos, coordenar projetos pedagógicos e contribuir para a melhoria do ambiente escolar. Além disso, serão eleitos representantes de segmentos específicos, como indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e estudantes do campo, garantindo a diversidade e a representatividade no processo.

O cronograma eleitoral teve início em 17 de março, com a eleição dos líderes de turma, seguida pelas eleições escolares e municipais. A escolha dos líderes territoriais, que ocorre de 22 a 30 de abril, marca a etapa final desse processo, consolidando a estrutura de representação estudantil em todo o estado. A SEC destaca a importância da participação dos estudantes para o sucesso da iniciativa.

Com a conclusão das eleições, os líderes territoriais terão a missão de articular ações entre os diferentes níveis de representação estudantil, promovendo a integração e o fortalecimento da comunidade escolar. Essa estrutura visa ampliar a voz dos estudantes nas decisões educacionais, contribuindo para uma escola mais democrática e alinhada às necessidades dos alunos.

Fonte: Ascom/SEC