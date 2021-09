Estudantes isentos ou que não compareceram ao ENEM 2020 podem se inscrever até domingo

Os candidatos isentos ou que não compareceram ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2020, têm até às 23h59, deste domingo (26), para se inscrever, gratuitamente, na edição 2021, por meio da Página do Participante, através do endereço https://bit.ly/3zL6pUQ. Para este público o INEP/MEC aplicará as provas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

Na sexta-feira (24), durante a aula virtual do ENEM 100%, promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), o professor César Mustafa foi além dos conteúdos de Sociologia e chamou a atenção dos estudantes sobre a importância deste momento de inscrição. “Por conta da pandemia, muitos alunos faltaram ao exame do ano passado e os que tinham gratuidade na inscrição, em tese, não poderiam requerer a isenção de novo. Com o novo período de inscrição, eles farão a prova nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. O aulão ENEM 100% é uma oportunidade única para ter contato com as questões de vestibulares e, de forma rápida e simplificada, explicações e dicas de como resolvê-las”.

Nas escolas da rede estadual de ensino, a comunidade escolar também tem sido engajada para o processo de inscrição e na preparação para as provas. O Colégio Estadual de Piripá, no município de Piripá, por exemplo, desde 2012 tem realizado o projeto “Aulões do ENEM”. Além disso, estão sendo realizados simulados por áreas do conhecimento, aos sábados, o que vai totalizar 12 simulados até a data da prova. Neste sábado (25), será realizado, de forma remota, através do Google Meet, o simulado da área de Ciências Humanas, com duração de quatro horas.

O diretor do colégio, Luciano Gugé, falou da importância da iniciativa. “O projeto ‘Aulões do ENEM’ sempre foi muito bem recebido pelos nossos alunos e conta com a participação e o engajamento de todos os nossos professores. É um esforço coletivo no sentido de proporcionar aos nossos estudantes o aprofundamento do conhecimento em temas relevantes que estão presentes nas provas no ENEM”.

ENEM 100% – Já as aulas virtuais promovidas pela SEC acontecem todas as segundas, quartas e sextas, das 17h30 às 18h, com transmissão pela TV Educa Bahia e pelo Canal do EMITec no Youtube. Realizadas desde 2017, as aulas fazem parte do Projeto ENEM 100%, que contempla ações de mobilização, considerando o calendário nacional do ENEM, tais como regularização da documentação básica; orientações para o pedido de isenção da taxa de inscrição e para o período das inscrições; disponibilização de plataformas e recursos pedagógicos de parceiros institucionais para a preparação para as provas; realização de aulas virtuais; e apoio logístico nos dias das provas para estudantes da rede estadual que residem em municípios que não sediam o certame, dentre outras ações realizadas ao longo do ano letivo.