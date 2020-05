Estudos científicos da Uesc para combater o coronavírus é tema do “Bom Dia Bahia”

O “Bom Dia Bahia” deste sábado, dia 23, vai discutir o atual estágio dos estudos científicos que estão sendo desenvolvidos pela Uesc –Universidade Estadual de Santa Cruz, em conjunto com as Secretarias Municipais e iniciativa privada para a enfrentar a pandemia do coronavírus no sul da Bahia.

O programa, que vai ao ar às oito da manhã na Rádio Difusora de Itabuna AM-640, vai ouvir Gesil Sampaio Amarante Segundo, doutor em Física e professor do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Uesc; Geraldo Magela, secretário de Saúde de Ilhéus, e Eduardo Kolwolki, médico cancerologista, diretor clínico do Hospital de Base de Itabuna.

No momento, inúmeros trabalhos científicos vêm sendo desenvolvidos por instituições como em Uesc, UFSB-Universidade Federal do Sul da Bahia, Amurc- Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste da Bahia; Mesb-Movimento Empresarial Sul da Bahia, Forum Empresarial da Bahia, Prefeituras e Sintesi-Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Sul da Bahia.

A Uesc, por exemplo, está imprimindo, em parceria com o Cepedi-Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus, protetores faciais em 3D que estão sendo distribuídos gratuitamente nos hospitais que atendem pacientes portadores do Covid-19. A iniciativa visa suprir a falta de equipamentos de proteção para os profissionais da Saúde.

A Uesc mantém também o PRMSF-Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. A iniciativa envolve profissionais da área de Saúde que estão mobilizados no auxílio às equipes multiprofissionais da Atenção Básica às Urgências e Emergências, relacionadas e não relacionadas à Covid-19, nas Secretarias da Saúde dos municípios de Ilhéus e Itabuna.