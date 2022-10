Estuprador de criança tem prisão preventiva decretada em Itabuna

A Justiça decretou nesta quarta-feira, 26, a preventiva de Rodrigo Santana Santos, por crime de estupro de vulnerável. O pedido da prisão foi feito pela delegada Sione Porto, responsável pelo inquérito que apura o caso, ocorrido na tarde de ontem, no condomínio Pedro Fontes, que fica no bairro São Roque, em Itabuna. A vítima foi uma menina de sete anos de idade.

Rodrigo Santana, viciado em drogas, é um interno do Maanaim, centro de recuperação de dependentes químicos mantido no município por um segmento evangélico. Ele cometeu o estupro no período em que saiu em busca de donativos, como fazia sempre em companhia de outros internos.

Ao confessar o crime em depoimento na polícia e na audiência de custódia, Rodrigo, 26 de idade, disse que pediu água à menina. E, ao perceber que ela estava sozinha em casa, decidiu violentá-la. A mãe da vítima, como apurou a polícia, tinha saído para comprar refrigerante. Quando voltou, encontrou a criança sangrando e chorando.

Ainda em depoimento, Rodrigo disse que a menina foi forçada por ele a tirar a calcinha, depois de resistir, e que o estupro foi cometido no banheiro do imóvel. O criminoso revelou ainda que teve passagem pela polícia, em Porto Seguro, também por crime sexual.